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Деловая газета "Взгляд"

Ростех сообщил о выполнении госконтракта по поставкам танков Т-80БВМ

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Модернизированные танки Т-80БВМ из состава 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота. Район Мурманска, ноябрь 2019 года
Модернизированные танки Т-80БВМ из состава 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота. Район Мурманска, ноябрь 2019 года.
Источник изображения: Министерство обороны России

Российская армия получила все танки Т-80БВМ по контракту 2017 года, сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Омсктрансмаш" выполнил масштабный государственный оборонный заказ по поставке модернизированных танков Т-80БВМ. Перед отправкой в войска каждая боевая машина прошла необходимые испытания на полигоне, заводскую проверку всех систем и приемку заказчиком", – передает РИА "Новости" сообщение пресс-службы Ростеха.

Там не уточнили количество машин, поставленных военному ведомству.

Как сообщил гендиректор "Омсктрансмаш" Игорь Лобов, модернизация обеспечивает повышение: огневой мощи, защищенности, подвижности и командной управляемости машины.

"Танки успешно проходят все испытания – газотурбинный двигатель не подводит даже в самый лютый мороз. Недаром, за уникальные свойства и неприхотливость машины в условиях низких температур, Т-80БВМ прозвали "арктическим", – сказал он.

Напомним, в июне 2018 года в Минобороны сообщили, что в арктические части Вооруженных сил (ВС) поступили первые танки Т-80БВМ, которые за скорость и характерный звук двигателя прозвали "реактивными".



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-80
Компании
Омсктрансмаш
Ростех
Проекты
Арктика
Гособоронзаказ
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1 комментарий
№1
13.12.2019 09:05
Следующий контракт будет? У нас еще очень много регионов и бронетанковых соединений с холодным климатом. Плюс морская пехота которая получила Т-80БВ пока что не в модернизированном варианте...
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