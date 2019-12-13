Партия "арктических" танков Т-80БВМ передана в войска

АО "Омсктрансмаш", входящее в НПК Уралвагонзавод Госкорпорации Ростех, выполнило масштабный государственный оборонный заказ по поставке модернизированных танков Т-80БВМ. Перед отправкой в войска каждая боевая машина прошла необходимые испытания на полигоне, заводскую проверку всех систем и приемку заказчиком, сообщила пресс-служба госкорпорации.

На первом этапе испытаний проходят стрельбы из всех видов вооружения боевой машины. Затем проводятся ходовые испытания на трассе, пролегающей по пересеченной местности, на которой чередуются увалы высотой от 3 до 7 метров, грунтовые дороги без уклонов и труднопроходимые участки с большим количеством поворотов. После этого производится приемка изделий представителем заказчика. На финальной стадии в сборочном цехе проверяется работа системы управления огнем и механизма заряжания, проводится техническая обработка, окраска и окончательное укомплектование запасными частями, инструментами и принадлежностями.

"Модернизация обеспечивает повышение основных боевых качеств машины: огневой мощи, защищенности, подвижности и командной управляемости. Танки успешно проходят все испытания – газотурбинный двигатель не подводит даже в самый лютый мороз. Недаром, за уникальные свойства и неприхотливость машины в условиях низких температур, Т-80БВМ прозвали "арктическим", – сказал генеральный директор АО "Омсктрансмаш" Игорь Лобов.

Т-80БВМ – это модернизация танка Т-80БВ. Она включает в себя 125-миллиметровую пушку, доработанный газотурбинный двигатель, мощность которого составляет 1 250 лошадиных сил, установку многоканального прицела наводчика, прибор наблюдения механика-водителя и стабилизатор вооружения. Для защиты от огня противника, танк оснащен противокумулятивными решетчатыми экранами, а также комплексом модульной динамической защиты.

Фото: https://rostec.ru