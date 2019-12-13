Пожару на крейсере "Адмирал Кузнецов" присвоен повышенный номер сложности

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" загорелся во время ремонтных работ в доке в Мурманске.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, пострадали три человека. "По предварительной информации, пожар происходит в первом энергоотсеке, с верхней палубы идет густой черный дым... Пострадавших трое. Всем им оказывается медицинская помощь", - сказал источник.

Как рассказал собеседник агентства, площадь горения выросла с 20 до 120 кв. м. "Тушение осуществляется при помощи пенной атаки, сейчас загорелось дизельное топливо", - сказал источник, добавив, что тушение ведется силами флота.

В экстренных службах уточнили, что тушение ведется по второму, повышенному, номеру сложности. Причины возникновения возгорания устанавливаются. Оно могло возникнуть из-за нарушений правил безопасности при проведении ремонтных работ.

Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что работы на авианосце идут по графику, однако дефектация корабля показала необходимость дополнительных ремонтных работ.

По его словам, корабль планировался к сдаче в 2022 году, как и предусмотрено контрактом.