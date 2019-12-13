Испытано Сибирью: в войска поступила партия "арктических" Т-80БВМ

"Омсктрансмаш", который входит в состав нижнетагильской корпорации Уралвагонзавод, поставил в войска партию модернизированных танков Т-80БВМ, которые за уникальные свойства и неприхотливость прозвали "арктическими".

"Перед отправкой каждая боевая машина прошла испытания на полигоне, заводскую проверку всех систем и приемку заказчиком", - передает пресс-служба Госкорпорации Ростех.

Первый этап испытаний представляет собой стрельбу из всех видов вооружения танка. Затем - ходовые испытания на пересеченной местности, где машина преодолевает вперемешку увалы высотой до семи метров, грунтовые дороги и труднопроходимые участки с поворотами.

Затем технику принимает представитель заказчика.

На финальной стадии в сборочном цехе проверяют, как функционируют системы управления огнем и механизма заряжания, проводится техническая обработка, окраска и окончательная комплектация запчастями и инструментами.

"Модернизация обеспечивает повышение основных боевых качеств машины: огневой мощи, защищенности, подвижности и командной управляемости. Танки успешно проходят все испытания - газотурбинный двигатель не подводит даже в самый лютый мороз", - говорит гендиректор омского предприятия Игорь Лобов.

Татьяна Воробьева