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Российская газета

В Мурманске загорелся крейсер "Адмирал Кузнецов"

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Источник изображения: rg.ru

В Мурманске на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным информационного агентства, пострадали три человека.

Пожар, по предварительной информации, возник в первом энергоотсеке при проведении сварочных работ.

ТАСС со ссылкой на свои источники отмечает, что тушение пожара ведется силами Северного флота. Пожару присвоен второй номер сложности. По данным "Интерфакса", площадь пожара составляет 120 квадратных метров. Уточняется, что горит дизельное топливо. Собеседник агентства также отмечает, что пострадал один человек, еще трое пропали.

Официальных комментариев по факту пожара "РГ" пока получить не удалось.

Справка "РГ"

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" вошел в состав Северного флота в 1987 году. Это один из самых крупных кораблей в составе флота России. Экипаж судно составляет 1980 человек. С 2017 году крейсер находится в Мурманске на ремонте, завершение работ запланировано на 2020 год.


Вера Черенева (Мурманская область)

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
СФ
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