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Аналог американской винтовки M16 испытали в "русском" калибре

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Карабин ORSIS-AR15J
Карабин ORSIS-AR15J.
Источник изображения: Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В настоящее время общий настрел при испытаниях на ресурс российского аналога американской винтовки AR-15 (обозначается как М16 в армии США) превысил 17 тысяч выстрелов с точностью и кучностью в пределах заявленной нормы 1,5-2 угловых минут патронами на дистанцию 300 метров, сообщили ТАСС в "Промтехнологии", выпускающей оружие под брендом ORSIS.

По словам собеседника агентства, аналог AR-15 испытан в "русском" калибре 7,62 на 39 миллиметров. "Пуля патрона в два раза тяжелее, чем пуля американского автоматного патрона 5,56, и, соответственно, имеет большую энергию на всех дистанциях практической стрельбы. Весовые параметры и параметры отдачи не увеличились по сравнению с меньшим калибром", — сказал российский производитель.

В компании рассказали, что существует вариант аналога AR-15, допускающий ведение автоматического огня. Там уверены, что стволы ORSIS повысили точность и ресурс аналога винтовки по сравнению с оригиналом.

В сентябре бренд ORSIS заявил о начале серийного выпуска винтовки ORSIS-AR15J под патрон 5,56 на 45 миллиметров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
AR-15
M16
Компании
Промтехнологии ГК
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