Саудовская Аравия сократит оборонный бюджет в 2020 ф.г.

ЦАМТО, 12 декабря. Саудовская Аравия в предстоящем финансовом году планирует в очередной раз сократить расходы на оборону.

Как сообщает Forecast International, на этой неделе королевство обнародовало проект государственного бюджета на 2020 ф.г. В целом, расходная часть госбюджета предложена в сумме около 1,02 трлн. риалов (272 млрд. долл.). Доходы ожидаются в сумме 833 млрд. риалов. Таким образом, дефицит бюджета составит около 187 млрд. риалов.

В опубликованном Министерством финансов Саудовской Аравии документе отмечается, что оборонный бюджет в 2020 ф.г. составит 182 млрд. риалов (48,5 млрд. долл. по ткущему курсу). Это примерно на 4,7% ниже по сравнению с утвержденным бюджетом на 2019 ф.г. (191 млрд. риалов).

Как отмечает Forecast International, Саудовская Аравия имеет крупнейший оборонный бюджет на Ближнем Востоке. Тем не менее, Эр-Рияд сокращал расходы на оборону почти каждый год с момента прихода к власти в 2015 году короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Главной причиной этого стало снижение цен на энергоносители.