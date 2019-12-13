Новобранцы пополнят научные и научно-производственные роты

ЦАМТО, 12 декабря. Со сборных пунктов субъектов РФ 12 декабря отправятся граждане осеннего призыва для прохождения военной службы в научные и научно-производственные роты, некоторые из них будут служить в Военном инновационном технополисе "ЭРА".

В эти научные подразделения направляются новобранцы не только из крупных городов европейской части страны, но и удаленных регионов.

Военнослужащие будут заниматься решением научно-прикладных задач в областях систем управления полетов летательных аппаратов и применения вооружения, оптико-электронных, лазерных систем слежения и контроля, создания безэкипажных аппаратов обеспечения спасательных операций на воде, создания средств вооружения на новых физических принципах, защиты информации, радиоэлектронной борьбы и многих других.

Наибольшее количество граждан будет направлено для прохождения военной службы в научные роты из Москвы, Санкт-Петербурга, Северодвинска, Калининграда, Тулы, Воронежа, Тамбова, Новосибирска, Московской, Ленинградской, Владимирской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.

Также призываются в научные роты и с Дальнего Востока (Хабаровский край).

Всего в настоящее время функционирует 17 научных рот и 4 научно-производственных роты, каждая имеет свою направленность и специфику.

В научные роты направляются наиболее талантливые молодые люди, склонные к научной работе и предварительно отобранные представителями научно-исследовательских организаций Минобороны России.

На сегодняшний день военнослужащими научных рот получено более 135 патентов на изобретение, разработано свыше 1500 рационализаторских предложений, около 1000 прикладных математических моделей, программно-моделирующих комплексов, алгоритмов специального программного обеспечения, опубликовано более 3500 научных статей.

Всего с момента создания научных рот в них прошли службу более 2700 человек.

К окончанию осеннего 2019 года призыва численность научных рот составит более 660 человек.

Осенью этого года в соответствии с Указом президента Российской Федерации на военную службу должно быть призвано и направлено для ее прохождения в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы 132 тыс. человек.

На сегодняшний день уже направлены в войска около 100 тыс. призывников, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.