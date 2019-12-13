Более 140 парашютных систем Д-10 получили разведывательные подразделения в Сибири

ЦАМТО, 12 декабря. Разведчики мотострелковых соединений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Кемеровской области и Алтайском крае, получили более 140 парашютных систем Д-10.

В зимнем периоде обучения военнослужащие разведывательных подразделений пройдут теоретический курс по разведывательно-десантной подготовке и уже в апреле совершат первые прыжки с парашютом с вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" на высотах от 800 до 2000 м.

Парашютные системы Д-10 значительно повысят боевые возможности и маневренность разведывательных подразделений, сообщает пресс-служба ЦВО.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.