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ЦАМТО

Более 140 парашютных систем Д-10 получили разведывательные подразделения в Сибири

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D-10-2
Парашют Д-10-2. Фото с сайта kirov.ru.

ЦАМТО, 12 декабря. Разведчики мотострелковых соединений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Кемеровской области и Алтайском крае, получили более 140 парашютных систем Д-10.

В зимнем периоде обучения военнослужащие разведывательных подразделений пройдут теоретический курс по разведывательно-десантной подготовке и уже в апреле совершат первые прыжки с парашютом с вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" на высотах от 800 до 2000 м.

Парашютные системы Д-10 значительно повысят боевые возможности и маневренность разведывательных подразделений, сообщает пресс-служба ЦВО.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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