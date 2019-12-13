Войти
ЦАМТО

В ФСВТС состоялось заседание Оргкомитета Национальной премии "Золотая идея"

382
0
0
Знак Национальной премии
Знак Национальной премии «Золотая идея» 2015 года в номинации «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества».
Источник изображения: http://sadko.biz/

ЦАМТО, 12 декабря. В ФСВТС под председательством заместителя директора Службы Михаила Петухова 10 декабря состоялось заседание Оргкомитета Национальной премии "Золотая идея", на котором подведены результаты конкурса на соискание ежегодной премии по итогам 2018 года.

Предварительную рейтинговую оценку поступивших работ выполнили эксперты – представители федеральных органов исполнительной власти и организаций, входящих в состав Организационного комитета премии: Минобороны России, ФСВТС России, Минпромторга России, Госкорпорации "Роскосмос", Государственной корпорации "Ростех", Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", АО "Рособоронэкспорт".

Организационный комитет по итогам обсуждения суммарной рейтинговой оценки экспертов и развернувшейся дискуссии в ходе открытого голосования присудил 19 премий и 2 дополнительных почетных диплома в 6 номинациях:

1) "За вклад в области разработки продукции военного назначения";

2) "За успехи в области производства продукции военного назначения, внедрение передовых технологий и инновационных решений";

3) "Лучшее предприятие-соисполнитель" – за вклад в повышение конкурентоспособности продукции военного назначения;

4) "За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества";

5) "За вклад в пропаганду военно-технического сотрудничества, рекламную и информационную поддержку экспорта продукции военного назначения";

6) "Молодые таланты" – за достижения в области военно-технического сотрудничества, разработки и производства образцов вооружения и военной техники.

Лауреатами "Золотой идеи-2019" стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, их авторские коллективы и отдельные сотрудники, непосредственно участвующие в разработке, производстве, продвижении и поставке на экспорт вооружения и военной техники, а также средства массовой информации.

Победителям будут вручены дипломы ФСВТС России, памятные подарки и денежные призы.

Торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии "Золотая идея-2019" пройдет в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" Минобороны России 18 декабря, сообщает пресс-служба ФСВТС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЛСОП
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Роскосмос
Ростех
РОЭ
РСПП
ФСВТС РФ
Похожие новости
25.12.2017
ФСВТС: состоялась 17-я торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной Национальной премии "Золотая идея"
22.12.2016
Лауреаты Национальной премии «Золотая идея» в 2016 году (по итогам 2015 года)
29.10.2012
ФСВТС России завершает прием заявок на 12-й конкурс на соискание Национальной премии «Золотая идея»
05.07.2012
Открыт прием заявок на соискание ежегодной Национальной премии «Золотая идея» в 2012 году (по итогам 2011 года)
29.07.2010
О десятом конкурсе на соискание национальной премии «Золотая Идея» за заслуги и достижения в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами
22.07.2009
О девятом конкурсе на соискание ежегодной национальной премии "Золотая Идея" в 2009 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.12 09:08
  • 1
Легла на грунт: в Приморье частично затонула подлодка
  • 13.12 09:05
  • 1
Ростех сообщил о выполнении госконтракта по поставкам танков Т-80БВМ
  • 13.12 08:58
  • 1
Развели политруками: настроение бойцов отследят внештатные инструкторы
  • 13.12 05:22
  • 81
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 13.12 02:23
  • 6
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
  • 13.12 02:20
  • 1
Видео эффектного взрыва неизвестного устройства в Сирии появилось в сети
  • 13.12 02:14
  • 2
Батальонные тактические группы общевойсковой армии ЗВО оснастили новейшими коллиматорными прицелами
  • 13.12 00:51
  • 13
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 13.12 00:27
  • 1
Военных научили имитировать технику в движении
  • 13.12 00:21
  • 22
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 13.12 00:21
  • 1
Гудбай, Америка: в России создали более мощную версию винтовки AR-15
  • 12.12 22:55
  • 3
Горячие точки XXI века: какой будет война России и США
  • 12.12 21:41
  • 76
Китай построит седьмой авианосец
  • 12.12 20:32
  • 5
ЦРУ успешно применяет секретные "суперлезвия" против джихадистов
  • 12.12 16:28
  • 2
Россия намерена поставить Пакистану до 16 самолетов SSJ-100