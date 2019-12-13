В ФСВТС состоялось заседание Оргкомитета Национальной премии "Золотая идея"

Знак Национальной премии «Золотая идея» 2015 года в номинации «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества».

ЦАМТО, 12 декабря. В ФСВТС под председательством заместителя директора Службы Михаила Петухова 10 декабря состоялось заседание Оргкомитета Национальной премии "Золотая идея", на котором подведены результаты конкурса на соискание ежегодной премии по итогам 2018 года.

Предварительную рейтинговую оценку поступивших работ выполнили эксперты – представители федеральных органов исполнительной власти и организаций, входящих в состав Организационного комитета премии: Минобороны России, ФСВТС России, Минпромторга России, Госкорпорации "Роскосмос", Государственной корпорации "Ростех", Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", АО "Рособоронэкспорт".

Организационный комитет по итогам обсуждения суммарной рейтинговой оценки экспертов и развернувшейся дискуссии в ходе открытого голосования присудил 19 премий и 2 дополнительных почетных диплома в 6 номинациях:

1) "За вклад в области разработки продукции военного назначения";

2) "За успехи в области производства продукции военного назначения, внедрение передовых технологий и инновационных решений";

3) "Лучшее предприятие-соисполнитель" – за вклад в повышение конкурентоспособности продукции военного назначения;

4) "За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества";

5) "За вклад в пропаганду военно-технического сотрудничества, рекламную и информационную поддержку экспорта продукции военного назначения";

6) "Молодые таланты" – за достижения в области военно-технического сотрудничества, разработки и производства образцов вооружения и военной техники.

Лауреатами "Золотой идеи-2019" стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, их авторские коллективы и отдельные сотрудники, непосредственно участвующие в разработке, производстве, продвижении и поставке на экспорт вооружения и военной техники, а также средства массовой информации.

Победителям будут вручены дипломы ФСВТС России, памятные подарки и денежные призы.

Торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии "Золотая идея-2019" пройдет в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" Минобороны России 18 декабря, сообщает пресс-служба ФСВТС.