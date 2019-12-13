"Вертолеты России" и ЦАГИ проведут конкурс инновационных проектов в аэрокосмической отрасли Sky.Tech

ЦАМТО, 12 декабря. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) совместно с ЦАГИ имени профессора Н.Е.Жуковского в 2020 году проведет V Национальный конкурс инновационных проектов в аэрокосмической отрасли Sky.Tech.

Презентация конкурса, а также подписание соглашения о его проведении состоялось в рамках деловой программы форума "Вузпромэкспо-2019".

Конкурс проектов авторских коллективов вузов, научных организаций и предприятий отрасли проводится ежегодно. Его цель – популяризация авиационной науки и продвижение перспективных результатов исследований и разработок в области авиации и космоса. За время проведения конкурса в нем приняли участие коллективы более 50 предприятий, университетов и научных организаций из 21 региона России.

Соглашение о проведении конкурса подписали генеральный директор ФГУП "ЦАГИ" Кирилл Сыпало и директор по инновациям холдинга "Вертолеты России" Андрей Шибитов.

"Профессиональный рост молодых ученых, инженеров, исследователей немыслим без творческого соревнования и первооткрывательского духа, который всегда царил в авиакосмической отрасли. Сегодня российская промышленность нуждается в новых идеях, разработках, прорывных технологиях. Крупнейшие авиастроительные предприятия и научно-исследовательские организации нашей страны просто обязаны искать свежие умы, способствовать формированию конструкторских коллективов, поддерживать их неустанный научный поиск. Именно этим целям и служит Национальный конкурс инновационных проектов в аэрокосмической отрасли. Мы хотели бы выстроить системную работу по выявлению и поддержке технически перспективных и востребованных рынком проектов", – сказал директор по инновациям холдинга "Вертолеты России" Андрей Шибитов.

Партнерами конкурса будут фонды научной, научно-технической и инновационной деятельности, в том числе Фонд инфраструктурных и образовательных программ Роснано, Фонд Сколково и другие институты развития, производственные авиапредприятия и промышленные холдинги. Поддержку конкурса также осуществляют Минпромторг России, Минобрнауки России и Правительство Московской области.

Холдинг "Вертолеты России" в 2019 году провел конкурс технологических проектов Sky.Tech в области развития воздушного транспорта и его интеграции в городскую среду. Участники конкурса представили свои разработки на авиасалоне МАКС-2019 и боролись за призовой фонд в размере 500 тысяч рублей.

Организатором ежегодной национальной выставки "Вузпромэкспо" является Министерство науки и образования РФ. Участниками "Вузпромэкспо" являются более 100 промышленных предприятий, более 100 вузов, 40 инжиниринговых центров, которые демонстрируют успешные результаты совместных исследований и научно-технических разработок.

Выставка проводится в ЦВК "Экспоцентр" в Москве 11-12 декабря, сообщает пресс-служба АО "Вертолеты России".