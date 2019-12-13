Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России

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Командование американского военного контингента в Сирии запросило у Пентагона инструкции по порядку действий в случае нападения регулярных войск России, Турции, Ирана или Сирии, а также их возможных союзников. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

Издание пишет, что американское командование в Сирии считает нападение российских, турецких, иранских и сирийских правительственных сил потенциально более вероятными и опасными, чем нападение со стороны боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещено в России). В ответ на запрос об инструкциях по порядку действия в случае атаки вышеперечисленных государств, Пентагон дал "крайне расплывчатые указания".

Источники газеты утверждают, что ситуация, сложившаяся в Сирии в последнее время и в которой оказались американские военные, стала результатом противоречивых распоряжений Дональда Трампа. Он заявил, что оставшийся контингент должен охранять нефтеносные месторождения, а на самом деле военные США продолжают воевать с террористами из "ИГ".

Между тем, глава Пентагона Марк Эспер, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса, заявил, что хотя военное присутствие России в Сирии за последнее время значительно расширилось, у США это не вызывает беспокойства. На сегодняшний день Вашингтон больше обеспокоен расширением влияния России в Египте, Саудовской Аравии и других местах.