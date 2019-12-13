Видео эффектного взрыва неизвестного устройства в Сирии появилось в сети

Источник изображения: topwar.ru

В сети появилось короткое видео с демонстрацией действия авиационной бомбы. Опубликовавшие ролик в социальных сетях заявляют о том, что речь может идти о применении авиабомбы ОДАБ-500П. При этом утверждается, что бомба применялась на территории Сирии.

Напомним, что ранее в сети сообщалось, что против объектов террористической инфраструктуры и живой силы террористов в Сирийской Арабской Республике ОДАБ применялись, например, с использованием сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Ту-160. С их помощью уничтожались объекты, военная техника, которые контролировались боевиками террористической группировки ИГИЛ (*запрещена в России). Насколько эта информация соответствовала действительности - вопрос открытый.

ОДАБ-500П ( объёмно-детонирующая авиабомба) применяется на скоростях носителя до 1100 км/ч. При этом максимальная высота сброса – до 1 км. Радиус поражения составляет до 30 м. Давление в эпицентре взрыва авиабомбы (во фронте ударной волны) достигает 30 атмосфер. У живой силы противника в этом случае нет никаких шансов.

На представленных кадрах, которые снимают с воздуха, виден и эпицентр взрыва и распространение волны по окружающей объект боевиков территории. Но является ли этот эффективный взрыв взрывом ОДАБ-500П - эксперты спорят.

В то же время критики мнения о том, что речь идёт о применении ОДАБ-500П, говорят, что это могло быть как минимум детонацией при попадании бомбы в заминированный объект или же подрыв автомобиля с большими объёмами взрывчатки.

Нужно отметить, что в 2017 году американские СМИ сообщали о применении ВВС США фугасной авиабомбы GBU-43/B. Было заявлено, что этот мощный авиационный боеприпас использовался в Афганистане против террористов ИГИЛ*. В Кабуле тогда заявили об уничтожении объекта террористов близ пакистанской границы. Сами игиловцы утверждали, что взрыв "к жертвам не привёл".