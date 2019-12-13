Настроение бойцов отследят внештатные инструкторы с "богатым жизненным опытом"

Специально отобранные контрактники, солдаты и сержанты, будут следить за настроениями сослуживцев и поддерживать их боевой дух. Официальное название новой должности - внештатный инструктор по военно-политической работе (ВПР).

Основные критерии при их отборе - наличие желания работать с людьми, гуманитарное образование и богатый жизненный опыт.

Инструкторов по ВПР назначат в небольших воинских коллективах, где должность офицера-политработника не предусмотрена.

Должность инструктора по ВПР создадут в каждом взводе, а также в ротах и батареях численностью менее 50 человек, сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны.