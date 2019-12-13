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Военно-промышленный курьер

Настроение бойцов отследят внештатные инструкторы с "богатым жизненным опытом"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Специально отобранные контрактники, солдаты и сержанты, будут следить за настроениями сослуживцев и поддерживать их боевой дух. Официальное название новой должности - внештатный инструктор по военно-политической работе (ВПР).

Основные критерии при их отборе - наличие желания работать с людьми, гуманитарное образование и богатый жизненный опыт. 

Инструкторов по ВПР назначат в небольших воинских коллективах, где должность офицера-политработника не предусмотрена.

Должность инструктора по ВПР создадут в каждом взводе, а также в ротах и батареях численностью менее 50 человек,  сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны.

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