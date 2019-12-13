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В Мировом океане пропишутся корабли крупного водоизмещения ВМФ России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Основу присутствия Военно-морского флота России в Мировом океане в будущем составят новейшие корабли крупного водоизмещения. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

По его словам, речь идёт о фрегатах проекта 22350. Ожидается, что в ближайшие годы помимо фрегатов будут заложены новые универсальные десантные корабли типа "Прибой", эсминцы проекта "Лидер" и как минимум один авианосец.

Евменов в интервью газете "Красная звезда" заявил, что основу присутствия РФ в Мировом океане составят "корабли крупного водоизмещения". По его словам, они будут обладать "повышенными боевыми возможностями по ударному и оборонительному потенциалу".

"Для решения задач в дальней морской зоне расчёт идёт на фрегаты типа "Адмирал Горшков", а также развитие кораблей этого проекта (22350М). С начала эксплуатации хорошо себя зарекомендовали и фрегаты типа "Адмирал Григорович" (проекта 11356Р/М). Их возможности позволяют решать широкий круг задач в любой точке Мирового океана", - пояснил Евменов.

Однако "Северная верфь" (Санкт-Петербург) строит ещё четыре корабля проекта 22350: "Адмирал Головко", "Адмирал Исаков", "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов". Ожидается, что "Адмиралы" будут переданы флоту в 2021, 2022, 2024 и 2025 годах. 

В арсенал корабля проекта 22350 входят ракетный комплекс "Калибр-НК" (боезапас - 16 единиц), 130-мм артиллерийское орудие А-192М "Армат", противолодочное средство 91Р2, противоторпедная система "Пакет-НК". За дальние рубежи противовоздушной обороны фрегата отвечает зенитный ракетный комплекс (ЗРК) вертикального пуска 3К96-2 "Полимент-Редут", за ближние - 3М89 "Пальма" ("Палаш").

Минобороны РФ намерено продолжить вкладывать средства в серийное производство фрегатов. В перспективе судостроительная промышленность России получит заказ на создание модернизированных версий. Над проектом 22350М сейчас работает Северное проектно-конструкторское бюро (СПКБ).

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Авианосец
Калибр КР
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