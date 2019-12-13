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Российская газета

Новый тяжелый огнемет покажут на Параде Победы

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Источник изображения: rg.ru

Первая партия тяжелых огнеметов нового поколения ТОС-2 поступит на испытания в войска к 75-летию Победы.

- Первую партию новых огнеметных систем планируется передать на опытно-войсковую эксплуатацию до 9 мая 2020 года. Решение о серийном производстве будет приниматься по ее результатам и после завершения государственных испытаний, - рассказал ТАСС глава концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

Характеристики ТОС-2 не разглашаются, известно лишь, что они улучшены по сравнению с тяжелыми огнеметами первого поколения ("Буратино" и "Солнцепек"). Видимым отличием новой машины, известной как "Тосочка" станет колесная база - судя по появившимся в Сети изображениям, ТОС-2 смонтировали на шасси грузовика "Урал" повышенной проходимости. Также огнемет получил манипулятор для самостоятельного перезаряжания - ранее для этого требовалась специальная машина.

Новый огнемет покажут на Параде Победы в Москве, сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.


Антон Валагин

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