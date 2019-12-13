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Российская газета

Названы версии крушения вертолета Ми-28 на Кубани

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Источник изображения: rg.ru

В четверг утром появились первые версии крушения военного вертолета Ми-28 на Кубани, которое произошло накануне поздно вечером в Краснодарском крае. Как уже сообщалось, при падении "Ночного охотника" погибли оба члена его экипажа.

По данным источника "РГ" в чрезвычайных службах региона, на данный момент специалисты рассматривают две предварительные причины ЧП. Среди них - техническая неисправность или ошибка в пилотировании боевой машины.

При этом эксперты не исключают, что катастрофа могла произойти также из-за плохих погодных условий: в течение всего вчерашнего дня в этой местности стоял сильнейший туман, из-за которого в расположенном примерно в 70 километрах от этого места международный аэропорту "Краснодар" были отменены свыше десятка авиарейсов.

Как уже сообщалось, вертолет Ми-28 (машины базируются в военной части под городом Кореновском) разбился во время проходившего в ночное время учебно-тренировочного полета 11 декабря примерно в 23 часа.

Находившиеся на борту вертолета оба офицера погибли. При этом боекомплекта в машине во время падения отсутствовал. "Черные ящики", находившиеся в вертолете, по информации ТАСС, уже обнаружены.


Александр Ершов (Краснодарский край)

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  • В новости упоминаются
Продукция
МИ-28
Ми-28Н
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