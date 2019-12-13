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Интерфакс-АВН

Инновационные проекты вологодского предприятия "Швабе" получат поддержку Новикомбанка

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Новикомбанк в рамках программы поддержки производства инновационной продукции, предоставляет финансирование Вологодскому оптико-механическому заводу холдинга "Швабе", сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Кредитный портфель предприятия в банке составляет 2,9 млрд рублей. Средства предназначены для выпуска сложных оптико-электронных приборов гражданского назначения, а также для проведения масштабной модернизации производства в целях достижения технологического лидерства", - сказано в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации "Ростех".

В сообщении приводятся слова председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой, которая отметила, что Вологодский оптико-механический завод - это уникальное предприятие с почти 50-летней историей, чья продукция востребована в ведущих странах мира.

"Мы уверены, что благодаря финансированию Новикомбанка ВОМЗ продолжит эффективно внедрять новые технологии для воплощения в жизнь инновационных проектов", - сказала Георгиева.

По информации пресс-службы, сотрудничество банка с одним из крупнейших производителей прицельной оптики в России успешно реализуется с 2015 года. Благодаря в том числе финансированию Новикомбанка на предприятии обновлены механическое, заготовительное, оптическое, инструментальное, отделочное и сборочное производства. Кроме того, внедрены современные технологии, превращающие новые разработки в успешное серийное производство.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
ВОМЗ
Ростех
Швабе ОАО
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