Гибель пилотов: военный вертолет разбился на тренировке

Стали известны обстоятельства крушения вертолета Ми-28Н на Кубани

Два опытных пилота погибли при крушении военного вертолета Ми-28Н в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны. Официально причины ЧП пока не сообщаются, но среди основных версий - плохие погодные условия, ошибка пилота или техническая неисправность. Катастрофа произошла во время выполнения экипажем планового учебно-тренировочного полета.

В Краснодарском крае потерпел крушение ударный вертолет Ми-28Н, сообщили в Минобороны России. Это произошло накануне примерно в 23:00. В это время экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет в темное время суток в сложных метеорологических условиях в районе аэродрома Кореновска.

В результате катастрофы вертолет был полностью разрушен. Оба члена экипажа - пилот и штурман - погибли. По информации ТАСС, это были опытные пилоты. Речь идет о заместителе командира эскадрильи Руслане Кушниренко и подполковнике Алексее Склянкине, передает издание Baza.

Во время полета на борту не было боекомплекта, на земле разрушений нет.

Как сообщили в Минобороны РФ, на место аварии для расследования направили комиссию Главного командования ВКС.

Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что вертолет нашли на территории воинской части. По его словам, из-за сильного тумана летательный аппарат "зацепил землю" и произошла жесткая посадка. Во время полета в районе ЧП был туман, температура воздуха около +1°. Ветер северо-восточный, около 3 м/c.

При этом по основной версии, причиной катастрофы могла стать ошибка пилота или техническая неисправность, сказал собеседник РИА "Новости" в силовых структурах.

Незадолго до этого источник агентства в экстренных службах региона сообщил, что этот военный вертолет пропал в Краснодарском крае. Позже стало известно, что экипаж не выжил.

Серийный ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" предназначен для поиска и уничтожения различной техники противника, в том числе танков, живой силы и малоскоростных воздушных целей.

Экипаж вертолета составляют два человека - пилот и штурман-оператор. Ми-28Н может развивать скорость до 300 км/ч, а его взлетная масса - более 11 тонн. На вооружении машины есть 30-мм пушка. К тому же техника способна нести управляемые и неуправляемые ракеты.

В начале сентября ЧП произошло с другим военным вертолетом - Ми-8. Он потерпел крушение при взлете с тренировочной площадки в Саратовской области. Снятый очевидцами ролик, на котором запечатлены последствия инцидента, был размещен на портале "Версия-Саратов".

На кадрах видно, как над площадкой поднимается столб черного дыма. Судя по видео, на месте инцидента вспыхнул пожар. Свидетели происшествия рассказали местному изданию, что вертолет рухнул на окраине поселка "Сокол". Это подтвердили местные власти.

"Только что ехал с Кумысной поляны в сторону "Сокола". В районе тренировочной площадки, где обычно крутятся вертолеты - пожарище и черный дым. Можно увидеть части каких-то механизмов, похожих на лопасти или хвост", - рассказал мужчина, который прислал видео в редакцию портала.

Как сообщало РИА "Новости" со ссылкой на оборонное ведомство РФ, экипаж успел вовремя покинуть воздушное судно, отделавшись царапинами и ушибами. Пассажиров на борту в момент крушения не было.

"Экипаж состоял из трех человек. По предварительным данным, у них ссадины и ушибы, тяжелых последствий нет, люди на ногах, ожогов не получили… все легкие [травмы]. Они сами покинули воздушное судно", - сообщил агентству заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

По информации Министерства обороны, вертолет опрокинулся, когда разгонялся по взлетно-посадочной полосе. "По докладу с места аварии, причиной происшедшего могло стать разрушение одной из стоек шасси", - указали в военном ведомстве.

Как уточнил представитель экстренных служб региона, возгорание Ми-8 произошло на территории порядка 30 кв. м. Бусаргин отметил, что возникший на месте крушения вертолета пожар в скором времени был ликвидирован. "Вертолет совершил посадку. Возгорание потушено. Никто не пострадал", - подчеркнул чиновник.

Как рассказал "Версия-Саратов" источник информационного агентства, близкий к Саратовскому высшему военному авиационному училищу летчиков, в момент взлета один борт вертолета лопастями зацепил полосу, после чего машина упала и произошло возгорание.

Лидия Мисник