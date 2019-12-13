ВМС Аргентины приняли первый патрульный корабль класса "Говинд"

ЦАМТО, 12 декабря. В ходе церемонии, состоявшейся на военно-морской базе в Тулоне, представители командования ВМС Аргентины приняли первый патрульный корабль прибрежной зоны "Бушар" (Bouchard) класса "Говинд".

"Бушар", названный в честь французского и аргентинского моряка и корсара Иполито де Бушара (1780-1837 гг.), является первым из четырех патрульных кораблей прибрежной зоны OPV-87 класса "Говинд", которые будут поставлены ВМС Аргентины.

"Бушар" – это принятый на вооружение ВМС Франции в 2012 году головной патрульный корабль класса "Говинд", "Л'Адруа", прошедший ремонт и адаптированный под требования ВМС Аргентины.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2018 года министр финансов Аргентины Николас Дуйовн и представители консорциума банков в составе Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis и Banco Santander подписали соглашение об открытии кредитной линии для финансирования строительства четырех кораблей класса "Говинд" для ВМС Аргентины. Соглашение было одобрено указом президента №1078-2018, опубликованным в официальном бюллетене Аргентины. Стоимость продажи составила 319,034 млн. евро (363 млн. долл.).

Корабли будут использоваться для патрулирования территориальных вод Аргентины, обеспечения безопасности на море, защиты рыболовства и выполнения других задач.

Компания Naval Group 14 февраля 2019 года сообщила о вступлении контракта на поставку четырех патрульных кораблей для ВМС Аргентины в силу после получения начального платежа в размере 112,454 млн. евро.

Контракт предусматривает проведение ремонта, технического обслуживания, адаптацию в соответствии с требованиями ВМС Аргентины и поставку в 2019 году корабля "Л'Адруа", а также строительство трех новых патрульных кораблей проекта OPV-87 ("Говинд") во Франции.

Naval Group руководит программой в целом, проектированием, а также интеграцией системы боевого управления Polaris. На текущий момент Naval Group адаптировала к требованиям ВМС Аргентины спущенный на воду в 2011 году "Л'Адруа". Поставку трех новых кораблей выполнит компания Kership (совместное предприятие Naval Group и французской судостроительной компании Piriou). Как предполагается, новые корабли серии будут переданы заказчику в течение 2021-2023 гг.

Длина кораблей OPV-87 ВМС Аргентины составит 87 м, максимальная ширина – 14 м, водоизмещение – 1650 т. Каждый корабль будет оснащен двумя дизельными двигателями Anglo Belgian Corporation V12 (5,6 МВт). Расчетная максимальная скорость – 21 узел, дальность плавания – 7 тыс. морских миль, автономность – 21 сутки, экипаж – 30-40 человек. Корабль будет оборудован площадкой для применения 10-тонного вертолета. Изучается возможность установки на борту телескопического ангара. На борту могут быть размещены две 9-метровые надувные шлюпки с жестким корпусом (RHIB). Все четыре корабля будут оснащены дистанционно управляемым боевым модулем MARLIN-WS (Modular Advanced Remotely-controlled Lightweight Naval Weapon Station) компании Leonardo с 30-мм пушкой. Корпус кораблей будет усилен для возможности их эксплуатации в ледовых условиях южных морей.