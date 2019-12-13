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Взломать армейский Интернет не получится

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Источник изображения: vpk-news.ru

В следующем году в российской армии начнут формировать так называемые ячеистые, или мesh-сети для "военного интернета". Данный вид информационной системы практически невозможно подавить.

Такие сети могут покрывать площадь в тысячи километров. Причем настраиваются они достаточно быстро. Сейчас военное ведомство готовит специальные протоколы и программное обеспечение для их создания. Без надежной и бесперебойной связи на поле боя, по мнению экспертов, войскам нельзя рассчитывать на успех.

Впервые mesh-сети задействовали во время учений "Центр-2019", рассказали "Известиям" источники в Минобороны. Как ранее заявил начальник связи 41-й армии Сергей Калясов, сирийский опыт научил военных мобильности, а также доказал необходимость иметь в боевой обстановке несколько каналов передачи информации.

Технология позволяет передавать данные на большие расстояния путем разделения длинного маршрута на серию коротких переходов между узлами. Такая сеть не требует кабельного соединения, необходимого, например, традиционной - в ней для передачи данных используются радиоканалы. В mesh-сетях сигнал передается беспроводными станциями, из которых и складываются "ячейки". Причем для надежности их зоны покрытия частично пересекаются.

Сейчас в армии массово внедряют новую систему контроля боевой подготовки, основанную на использовании "военного скайпа". На полигонах, стрельбищах и тренажерах устанавливают видеокамеры, которые позволяют в режиме реального времени наблюдать, как идут занятия. 

Трансляции в "прямом эфире" смогут видеть как непосредственные командиры, так и начальство в штабах полков, дивизий, военных округов и даже в Национальном центре управления обороной РФ. Такой подход дает возможность избежать искажений результатов учений, что в лучшую сторону должно сказаться на боевой подготовке Вооруженных сил.

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Военные учения
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