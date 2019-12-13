Войти
ТАСС

"Техмаш" планирует поставить войскам первую партию огнеметных систем ТОС-2 ко Дню Победы

411
0
0
Тяжелая огнеметная система "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система "Солнцепек", чьей наследницей и станет "Тосочка", успешно использована в сирийской кампании.
Источник изображения: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Гендиректор концерна Владимир Лепин уточнил, что решение о серийном производстве будет приниматься после завершения госиспытаний и по результатам опытно-войсковой эксплуатации

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Первая партия новейших тяжелых огнеметных систем ТОС-2, ранее известных как "Тосочка", поступит в опытно-войсковую эксплуатацию к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор концерна "Техмаш" (входит в Ростех) Владимир Лепин.

Ранее, в ноябре, начальник войск химической, биологической и радиационной защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в интервью газете "Красная звезда" сообщил, что тяжелая огнеметная система ТОС-2 будет показана на параде на Красной площади.

"Первую партию новых огнеметных систем планируется передать в опытно-войсковую эксплуатацию в 2020 году к указанному сроку. Решение о серийном производстве будет приниматься после завершения госиспытаний и по результатам опытно-войсковой эксплуатации", - подтвердил Лепин сроки поставки системы в войска.

Он уточнил, что государственные испытания ТОС-2 "проходят в соответствии с утвержденным планом". О том, что система вышла на этап госиспытаний гендиректор концерна сообщил в июне на форуме "Армия-2019".

ТОС-2 (опытно-конструкторская работа "Тосочка") - наследница тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от своего предшественника она выполнена на платформе колесного шасси.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Солнцепёк
Компании
Минoбороны РФ
Техмаш НПК
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
ЯО
Похожие новости
04.01.2019
Подарки для военных. Какие новинки российская армия получит в 2019-м
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
23.11.2018
Удар "Торнадо". Секреты самой мощной реактивной системы залпового огня России
28.05.2018
Каким KADEX 2018 стал для России
14.11.2017
Игорь Кирилов: "Войска постоянной готовности"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.12 08:58
  • 1
Развели политруками: настроение бойцов отследят внештатные инструкторы
  • 13.12 05:22
  • 81
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 13.12 02:23
  • 6
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
  • 13.12 02:20
  • 1
Видео эффектного взрыва неизвестного устройства в Сирии появилось в сети
  • 13.12 02:14
  • 2
Батальонные тактические группы общевойсковой армии ЗВО оснастили новейшими коллиматорными прицелами
  • 13.12 00:51
  • 13
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 13.12 00:27
  • 1
Военных научили имитировать технику в движении
  • 13.12 00:21
  • 22
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 13.12 00:21
  • 1
Гудбай, Америка: в России создали более мощную версию винтовки AR-15
  • 12.12 22:55
  • 3
Горячие точки XXI века: какой будет война России и США
  • 12.12 21:41
  • 76
Китай построит седьмой авианосец
  • 12.12 20:32
  • 5
ЦРУ успешно применяет секретные "суперлезвия" против джихадистов
  • 12.12 16:28
  • 2
Россия намерена поставить Пакистану до 16 самолетов SSJ-100
  • 12.12 15:34
  • 6
Концерн "Калашников" сравнил АК-12 и американскую винтовку М4
  • 12.12 15:11
  • 1
ЗРК "Патриот" не смог защитить австралийцев от советского "града"