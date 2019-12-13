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В США назвали самые мощные флоты в мире

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Источник изображения: Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости

Американский журнал The National Interest назвал страны с самыми мощными флотами. В список, среди прочих, вошли Военно-морские силы (ВМС) США и России.

Первое место, по мнению авторов публикации, занял американский флот. Отмечается, что он имеет наибольшее число кораблей и самую большую зону ответственности. "Ни один другой военно-морской флот не обладает таким глобальным охватом, как ВМС США, которые регулярно работают в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, а также в Средиземном море, Персидском заливе и на Африканском Роге", — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что американский флот насчитывает 288 кораблей, среди которых 10 авианосцев, 62 эсминца и 17 фрегатов.

На втором месте списка оказался военно-морской флот Китая. В статье говорится, что он проделал большой путь за последние 25 лет и теперь владеет 25 эсминцами, 42 фрегатами, тремя десантными кораблями и прочим.

Россия, по мнению The National Interest, является третьей в мире по мощности своего флота. Как пишут авторы публикации, российские ВМС унаследовали основную часть советских кораблей, но на вооружение регулярно поступает и новая техника. Так, по подсчетам журналистов, в российском флоте насчитывается 79 крупных кораблей, в том числе 13 эсминцев, один авианосец, пять крейсеров и 52 подводные лодки. Почти все они построены в период холодной войны.

На четвертом месте расположился Королевский военно-морской флот Великобритании, насчитывающий 19 фрегатов и эсминцев, три больших корабля, семь ударных атомных подводных лодок и четыре подлодки с баллистическими ракетами.

Замыкает пятерку японский флот с 114 кораблями. Отмечается, что подводный флот этой страны, имеющий в своем составе 16 кораблей, является одним из лучших в мире.

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Страны
Великобритания
Индия
Китай
Россия
США
Япония
Проекты
Авианосец
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