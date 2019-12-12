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Военное обозрение

Под Кореновском разбился ударный вертолёт Ми-28

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Источник изображения: topwar.ru

Найдено место падения ударного вертолёта Ми-28, о пропаже которого сообщили несколько часов назад источники в силовых структурах. Факт катастрофы с Ми-28 в Краснодарском крае на данный момент подтверждается министерством обороны.

Ми-28 упал неподалёку от города Кореновск (в 2 км от аэродрома) при выполнении планового полёта. По последним сведениям, произошло падение примерно в 23:00 (мск) 11 декабря.

Вертолёт выполнял полёт, как отмечается, в сложных метеоусловиях. В районе выполнения полёта был густой туман. Из-за непогоды на некоторое время прерывалась работа Краснодарского аэропорта.

На данный момент известно о том, что оба лётчика, находившиеся на борту ударного вертолёта, погибли. Сам вертолёт разрушен и восстановлению не подлежит. Машина, как сообщается, входила в состав 55-го отдельного кореновского авиаполка. По сообщениям Life, пилотировали Ми-28 командир эскадрильи Р.Кушниренко и замкомандира полка по лётной подготовке А.Склянкин.

Отмечено, что вертолёт выполнял полёт без боевого комплекта. Жертв, пострадавших и разрушений на земле нет.

На данный момент сформирована следственная группа, которая выяснит причины случившегося под Кореновском.

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  • В новости упоминаются
Продукция
МИ-28
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