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Российская газета

На учениях "Ларос-2019" прошла первая российско-лаосская тренировка

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Источник изображения: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

На полигоне "Бан Пэн" в Лаосе в рамках учения "Ларос-2019" прошла первая российско-лаосская тренировка военнослужащих.

На ней экипажи танковых подразделений Восточного военного округа и вооруженных сил Лаоса изучили маршруты движения тактических групп, особенности местности и наладили связь, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ВВО. Активная стадия учений начнется 16 декабря. Совместная группировка войск "уничтожит" незаконное вооруженное формирование.

"Ларос-2019" стартовал два дня назад. В тренировках принимают участие более 500 военнослужащих двух стран. Россию представляют танкисты мотострелкового соединения ВВО из Забайкалья, взвод обеспечения и медицинское отделение. От Лаоса - танковые и разведывательные подразделения и другие. Военные обменяются опытом и отработают тактику совместных действий в джунглях.


Юлия Гарднер

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