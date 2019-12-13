На учениях "Ларос-2019" прошла первая российско-лаосская тренировка

На полигоне "Бан Пэн" в Лаосе в рамках учения "Ларос-2019" прошла первая российско-лаосская тренировка военнослужащих.

На ней экипажи танковых подразделений Восточного военного округа и вооруженных сил Лаоса изучили маршруты движения тактических групп, особенности местности и наладили связь, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ВВО. Активная стадия учений начнется 16 декабря. Совместная группировка войск "уничтожит" незаконное вооруженное формирование.

"Ларос-2019" стартовал два дня назад. В тренировках принимают участие более 500 военнослужащих двух стран. Россию представляют танкисты мотострелкового соединения ВВО из Забайкалья, взвод обеспечения и медицинское отделение. От Лаоса - танковые и разведывательные подразделения и другие. Военные обменяются опытом и отработают тактику совместных действий в джунглях.

Юлия Гарднер