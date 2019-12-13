Вьетнамский бизнесмен строит подводные лодки собственной конструкции

Как сообщается на странице "VietDefense" в Facebook, вьетнамский инженер-кораблестроитель и частный бизнесмен Нгуен Куок Хоа, создавший и возглавляющий компанию Quoc Hoa Mechanics Ltd. Co в провинции Тхайбинь, с 2012 года ведет работы по самостоятельному проектированию и строительству небольших подводных лодок. Содействие в этом ему оказывают министерство национальной обороны Вьетнама и ВМС Вьетнамской Народной армии, а также Ханойский университет и провинциальные власти.

Малая подводная лодка Truong Sa 01, спроектированная и построенная вьетнамским инженером и бизнесменом Нгуен Куок Хоа, возглавляющим компанию Quoc Hoa Mechanics Ltd. Co, на морских испытаниях в 2014 году (с) VietDefense / www.facebook.com/VietDefenseVN

В начале 2013 года компания Quoc Hoa Mechanics начала строительство первой мини-подводной лодки собственной конструкции, названной Truong Sa 01 (вьетнамское название островов Спратли). Лодка имеет длину 8,8 метра, высоту 3 метра и ширину 2,8 метра. Корпус выполнен из стали толщиной 15 мм. Надводное водоизмещение лодки 9,2 тонны, подводное - 12 тонн. Лодка оснащена двумя дизельными двигателями мощностью 90 л.с. , дополненными некоей воздухонезависимой энергетической установкой, отработка которой велась, как сообщается "методом проб и ошибок" (возможно, речь идет о системе замкнутого цикла для дизелей), с приводом на один винт. Заявлено, что в подводном положении лодка якобы имеет скорость до 40 км/ч (21,5 уз), длительность подводного хода 15 часов, дальность плавания до 800 км. Глубина погружения до 50 метров, автономность 15 суток. На лодке установлены навигационная РЛС и аппаратура GPS.

Испытания подводной лодки Truong Sa 01 были начаты в 2014 году сперва в специально построенном Нгуен Куок Хоа бассейне и велись с участием сотрудников Военного института кораблестроения министерства национальной обороны Вьетнама, а затем были перенесены в прибрежные воды провинции Тхайбинь. Сам Хоа оценивал морские испытания "на 70% успешными", однако лодка в ходе испытаний была серьезно повреждена в результате столкновения с торговым судном.

Вслед за этим компания Quoc Hoa Mechanics Ltd. Co построила в 2015 году и испытала вторую мини-подводную лодку с названием Hoang Sa (вьетнамское название Парасельских островов), серьезно отличающуяся от лодки Truong Sa 01. Лодка Hoang Sa с экипажем из двух человек имеет подводное водоизмещение 9 тонн, длину 7 метров и ширину 2,5 метра. Максимальная скорость 15 узлов, глубина погружения 50 метров. При этом продолжительнось пребывания в подводном положении была доведена до 36 часов. Испытания лодки осуществлялись при участии ВМС Вьетнама комиссией министерства национальной обороны, и как заяввляется, были успешными.

В настоящее время Нгуен Куок Хоа и его компания Quoc Hoa Mechanics работают над созданием третьей малой подводной лодки, получившей название Truong Sa 02.

Малая подводная лодка Truong Sa 01, спроектированная и построенная вьетнамским инженером и бизнесменом Нгуен Куок Хоа, возглавляющим компанию Quoc Hoa Mechanics Ltd. Co. (с) VietDefense / www.facebook.com/VietDefenseVN и материалы компании Quoc Hoa Mechanics

Вторая малая подводная лодка Hoang Sa , спроектированная и построенная вьетнамским инженером и бизнесменом Нгуен Куок Хоа, возглавляющим компанию Quoc Hoa Mechanics Ltd. Co. (с) VietDefense / www.facebook.com/VietDefenseVN и материалы компании Quoc Hoa Mechanics