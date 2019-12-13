Foreign Policy (США): законодатели США требуют наказать Турцию за покупку российских ЗРК

От ввода санкций Конгресс пока воздержался, но дал понять, что готов действовать в одностороннем порядке, если этого не сделает Трамп, указывает автор. Она транслирует заявления конгрессменов, свидетельствующие о явной мании величия при том, что США играют всё меньшую роль в мире.

Поздно вечером в понедельник американские законодатели приняли радикальный законопроект, предусматривающий решительное наказание Турции за приобретение спорной российской ЗРК, которая, по мнению западных чиновников, угрожает ПВО НАТО и истребителям F-35.

На фоне этого президент США Дональд Трамп по-прежнему воздерживается от введения санкционированных Конгрессом санкций в ответ на покупку Анкарой С-400. Недавно турецкие военные приступили к испытаниям российских зенитных ракетных комплексов, поступивших в Турцию этим летом, против истребителей F-16 американского производства. В соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) в ответ на масштабные закупки российской военной техники администрации США предстоит выбрать из ряда вариантов - от щадящих санкций до жестких.

"Наше терпение истекло. Пора применить закон, - сообщили сенаторы Крис Ван Холлен (Chris Van Hollen, демократ) и Линдси Грэм (Lindsey Graham, республиканец) в недавнем письме госсекретарю Майку Помпео. - Своей неспособностью принять меры мы пошлем ужасный сигнал другим странам, - будто они могут пренебрегать американскими законами безо всяких последствий".

Американские чиновники по-прежнему подчеркивают, что эксплуатировать российские С-400 и американские истребители F-35 одновременно Турции позволять нельзя - из опасений, что Анкара воспользуется российской системой, чтобы выведать секретные технологии самолета.

"Совместной эксплуатации С-400 и F-35 в Турции мы не допустим", - заверил генерал Тод Уолтерс (Tod Wolters), глава европейского командования США, на встрече с журналистами 10 декабря в Вашингтоне.

В соглашении о Законе о государственной обороне на 2020 финансовый год, - ожидается, что его вскоре подпишет президент Трамп, - односторонних санкций против Турции за покупку С-400 уполномоченные Палаты представителей и Сената не допустили. Но при этом они запретили передачу Турции F-35, доколе у Анкары имеются российские ЗРК или любая другая военная техника российского производства, которая может угрожать самолетам. Это мешает администрации отменить решение министерства обороны вывести Турцию из международной программы F-35.

Один член Конгресса дал понять, что если президент и дальше будет медлить с санкциями, Конгресс вынужден будет действовать односторонне.

"Если администрация в ближайшее время так ничего и не сделает в отношении CAATSA, этим займется Конгресс, и "откалибровать" его решение не удастся", - предупредил конгрессмен.

Администрация предложила обходной маневр, - чтобы Турция хранила эти системы, но воздержалась от их эксплуатации. Это бы проложило путь к восстановлению членства Анкары в программе F-35. Однако соглашения об этом пока не заключалось.

По итогам достигнутой на этой неделе договоренности законодатели в очередной раз призвали президента ввести санкции. Они выразили мнение Конгресса, что приобретение С-400 по условиям Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций подпадает под определение "значительной сделки". По словам одного законодателя, юридически обязательным этот шаг не является, но Конгресс может принять соответствующий закон.

Законодатели также позволили Пентагону потратить 30 миллионов долларов на хранение шести турецких F-35 (их Анкара приобрела и ранее использовала для обучения турецких пилотов на базе ВВС США до приостановки программы со стороны Турции) и 440 миллионов долларов на их последующий выкуп.

В дополнение к положениям относительно Турции договоренность также создает давно обещанные Трампом Космические силы в составе ВВС, но при этом снимает спорные ограничения касаемо границы с Мексикой, ядерного оружия малой мощности и полномочий президента начать войну с Ираном. Договоренность также запрещает Трампу выводить США из НАТО и 28 500 американских военнослужащих из Южной Кореи.

Переговоры по законопроекту осложнило то обстоятельство, что у демократов большинство в Палате представителей, а у республиканцев - в сенате. Ожидается, что Трамп законопроект подпишет.

Лара Селигман (Lara Seligman)