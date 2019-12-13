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ТАСС

Сухопутные войска России получат "пластиковые" боеприпасы в первом квартале 2020 года

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Владимир Лепин.
Владимир Лепин.
Источник изображения: Михаил Метцель / ТАСС

Генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин отметил, что применение боеприпасов с ПВУ исключает механический износ канала ствола, повышает живучесть стволов 30-миллиметровых артиллерийских систем не менее чем в два раза

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Боеприпасы калибра 30 мм с пластмассовыми элементами для артиллерийских комплексов Сухопутных войск ВС РФ будут приняты на вооружение в первом квартале 2020 года. Об этом ТАСС сообщил Владимир Лепин, генеральный директор концерна "Техмаш" (входит в Ростех), где разработали данные боеприпасы.

"Сейчас ведется подготовка к серийному производству 30-миллиметровых выстрелов с пластмассовыми ведущими устройствами (ПВУ) для артиллерийских комплексов Сухопутных войск. Государственные испытания данных изделий успешно завершены. Принятие патронов с ПВУ на вооружение ожидается в первом квартале 2020 года", - сообщил Лепин.

Ведущее устройство - это поясок, выступающий над боковой поверхностью боеприпаса, служащий для придания снаряду вращения в канале ствола и обтюрации пороховых газов (обеспечение герметизации канала ствола) при выстреле.

По словам Лепина, применение боеприпасов с ПВУ исключает механический износ канала ствола, повышает живучесть стволов 30-миллиметровых артиллерийских систем не менее чем в два раза. Кроме того, ПВУ обеспечивает высокую стабильность баллистических характеристик выстрелов в различных условиях эксплуатации.

Лепин напомнил, что такие выстрелы уже приняты на вооружение к артиллерийским установкам морского и авиационного базирования. В феврале 2017 года занимавший тогда должность гендиректора "Техмаша" Сергей Русаков сообщал ТАСС, что в 2016 году на вооружение ВКС России приняты 30-миллиметровые изделия с ПВУ для пушки истребителя пятого поколения Су-57.

Такие боеприпасы с осколочно-фугасно-зажигательным и осколочно-трассирующим снарядами поставляются для корабельных зенитных комплексов, а осколочно-фугасно-зажигательные, бронебойно-трассирующие и многоэлементные боеприпасы - для авиационных пушек.

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