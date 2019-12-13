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Известия.ru

Пять самолетов НАТО заметили у границ России

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Пять военных самолетов США и Великобритании заметили в течение суток у российских границ, сообщает в четверг, 12 декабря, "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга западных авиационных ресурсов.

Отмечается, что два самолета радиолокационной разведки ВВС США RC-135V и E-8C провели 11 декабря многочасовые полеты вблизи Калининградской области. В этот же день разведку у западных рубежей РФ вел британский RC-135W.

Также в течение нескольких часов самолет-разведчики RC-135V и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США проводили разведку возле Крыма и Краснодарского края.

Кроме того, американские военные самолеты заметили и у российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

В среду глава МИР РФ Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена усилением военной активности НАТО близости от границ РФ и Белоруссии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Великобритания
Россия
Сирия
США
Продукция
E-8 JSTARS
KC-135
P-8 Poseidon
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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