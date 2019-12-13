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Интерфакс-АВН

Палата представителей США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 год

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Здание Пентагона
Здание Пентагона.
Источник изображения: © AP Photo / Charles Dharapak, File

Вашингтон. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Палата представителей CША в среду законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 год, сообщает The Hill.

Согласно изданию, законопроект был принят 377 голосами против 48. В общей сложности 41 демократ и 6 республиканцев проголосовали против законопроекта.

Теперь законопроект должен быть принят Сенатом. Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет документ.

"Все наши приоритеты вошли в окончательный NDAA: повышение зарплаты для наших войск, восстановление нашей армии, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, безопасность границ и космические силы! Конгресс-не откладывайте это больше! Я немедленно подпишу этот исторический закон "Об обороне"!" - написал он в твиттере.

Ранее сообщалось, что проект оборонного бюджета на 2020 год в сумме $738 млрд был согласован Комитетами по вооруженным силам Палаты представителей и Сената американского Конгресса.

Бюджет, в частности, предусматривает увеличение на 3,1% расходов на финансирование новых инициатив по борьбе с конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая.

В документе отмечается, что необходимость конкуренции с Россией и Китаем вызвана тем, что Москва и Пекин "стремятся к тому, чтобы подорвать нынешний международный порядок".

Для "сдерживания России" предлагается увеличить на $734 млн расходы на "европейскую оборонную инициативу".

Вводится запрет на сотрудничество с Россией по военной линии.

Энергетическую безопасность Европы в бюджете предлагается обеспечивать за счет введения санкций против компаний, принимающих участие в реализации проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В проект бюджета также заложена помощь Украине на нужды обеспечения безопасности в размере $300 млн. Эта статья включает в себя поставки Киеву летальных вооружений. Рассматриваются также возможности представления украинским вооруженным силам крылатых ракет и противокорабельных ракет наземного базирования.

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