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Известия.ru

Названы вероятные причины крушения Ми-28 на Кубани

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

По предварительным данным, ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник" потерпел крушение в Краснодарском крае из-за технической неисправности или из-за ошибки в пилотировании. Об этом 12 декабря со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает "РИА Новости".

Как сообщили ранее в Минобороны, вертолет разбился примерно в 23:00 мск при выполнении учебно-тренировочного полета в темное время суток и в сложных метеоусловиях. Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.

Воздушное судно 55-го Кореновского полка упало вблизи аэродрома Кореновск. На борту находились два пилота, оба погибли. Как сообщает РЕН ТВ, управляли вертолетом замкомандира полка, подполковник Александр Склянкин и замкомандира по летной подготовке Руслан Кушнаренко.

Обстоятельства произошедшего выясняются, к месту крушения направлена комиссия ВКС.

Ми-28 — советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники противника, а также воздушных целей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МИ-28
Ми-28Н
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