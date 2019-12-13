Шойгу предложил пригласить на российский армейский КВН курсантов из Прибалтики и Украины

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил участникам армейского КВН пригласить принять участие в игре курсантов из стран ближнего зарубежья, в том числе из Прибалтики и Украины.

"Я сегодня хотел бы предложить капитанам команд сделать одно, на мой взгляд важное, нужное дело, чтобы на этой сцене на будущий год стояло гораздо больше тех, кто являются нашими друзьями, соседями, нашими братьями по Советскому союзу", - сказал Шойгу в четверг в Москве.

Финал армейского КВН прошел 11 декабря в Центральном театре российской армии. На сцене сразились семь команд из пяти высших военных учебных заведений России, команда курсантов Военного института Сухопутных войск Минобороны Казахстана и сборная курсантов военных вузов Узбекистана.

"Если капитаны команд сегодня на этой сцене подпишут перчатки и отправят их своим коллегам, слушателям и курсантам академий Армении, Азербайджана, Таджикистана, Белоруссии, Украины... ", - предложил министр. Зал встретил идею бурными аплодисментами.

"Не будем забывать Прибалтику", - продолжил Шойгу. Он процитировал строки из песни Владимира Высоцкого "а там - на четверть бывший наш народ" про Израиль и предложил также пригласить курсантов этой страны.

"Потому что там, действительно, очень много наших замечательных ребят, которые могли бы украсить такие праздники", - объяснил глава военного ведомства.

По его мнению, совместная игра в КВН приведет к появлению новых друзей и знакомых.

"Поэтому если вы это сделаете, на мой взгляд, они не смогут отказать вам. Ну, а если смогут, тогда придется нам включаться", - пошутил министр.

По его словам, он предложит эту идею своим коллегам-министрам.