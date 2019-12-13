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Интерфакс-АВН

Два летчика погибли в результате крушения вертолета Ми-28 на Кубани

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Ми-28Н
Ми-28Н.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Два летчика погибли в результате крушения вертолета Ми-28 в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны РФ.

"Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Оба летчика погибли", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным Минобороны, авария Ми-28 произошла 11 декабря в районе 23:00 в районе аэродрома Кореновск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях.

"К месту аварии направлена комиссия главного командования ВКС для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия", - сообщили в Минобороны РФ.

Существует несколько модификаций вертолета: ударный Ми-28Н "Ночной охотник", учебно-боевой Ми-28УБ и модернизированный "Ночной охотник" Ми-28НМ.

Первые два вертолета Ми-28УБ поступили на вооружение расположенного в Кореновске авиаполка 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа в январе 2019 года.

Ми-28УБ оборудован двойной системой управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. За счет этого достигается возможность обучения военных летчиков, которым необходима практика налета на "Ночных охотниках".

Ми-28Н "Ночной охотник" (этими вертолетами оснащен авиаполк в Кореновске) предназначен для поиска и уничтожения днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях танков, бронированной и небронированной техники, а также живой силы противника на поле боя и малоскоростных воздушных целей.

Ми-28НМ (модернизированный "Ночной охотник") еще не принят на вооружение, вертолет проходит испытания.

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