Британский флот получил второй авианосец R 09 Prince of Wales

10 декабря 2019 года в Портсмуте состоялась официальная церемония передачи Королевскому флоту второго построенного для него авианосца R 09 Prince of Wales типа Queen Elizabeth. На корабле был поднят британский военно-морской флаг. На церемонии присутствовали принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корноуэльская.

Два новых британских авианосца R 08 Queen Elizabeth (справа) и R 09 Prince of Wales (слева) в Портсмуте, 03.12.2019 (с) ВМС Великобритании

Фактически авианосец R 09 Prince of Wales находится на этапе испытаний. Корабль впервые вышел в море на заводские ходовые испытания c британского судостроительного предприятия Вabcock Marine в Розайте 19 сентября 2019 года (фактически испытания были начаты 22 сентября) и по их завершении 22 ноября прибыл в Портсмут, где постоянно базируется головной корабль R 08 Queen Elizabeth, введенный в строй ВМС Великобритании 7 декабря 2017 года. Сам Queen Elizabeth прибыл в Портсмут с очередного цикла боевой подготовки и испытаний у Восточного побережья США 3 декабря 2019 года. Ожидается, что испытания Prince of Wales продлятся на протяжении 2020 года, а сам корабль достигнет полной боеготовности только в 2023 году.

Строительство для Королевского флота двух больших авианосцев Queen Elizabeth и Prince of Wales программы CVF было осуществлено консорциумом Aircraft Carrier Alliance со сборкой кораблей из секций в сухом строительном доке № 1 предприятия Вabcock Marine группы Babcock в Розайте (бывшая военно-морская верфь Rosyth Dockyard, приватизированная в 1997 году). В состав Aircraft Carrier Alliance входят также Thales (проектант), BAE Systems Surface Ships, A&P Group и Cammell Laird (эти три компании, наряду с Вabcock Marine, изготавливали секции корпуса). Общая стоимость постройки двух авианосцев сейчас оценивается примерно в 6,2 млрд фунтов стерлингов.

Изготовление секций второго корабля R 09 Prince of Wales было начато в мае 2011 года, сборка корабля велась в строительном доке Вabcock Marine в Розайте с конца 2014 года. Церемония крещения Prince of Wales cостоялась 8 сентября 2017 года, корабль был выведен из строительного дока верфи 22 декабря 2017 года и впервые вышел в море на заводские ходовые испытания 19 сентября 2019 года..

В 2010 году было официально объявлено о планах сразу после завершения строительства вывести Prince of Wales в резерв или даже продать его за рубеж, однако обострение обстановки в Европе "спасло" авианосец и в 2014 году было решено ввести его в строй ВМС Великобритании.

Строительство головного корабля R08 Queen Elizabeth велось в Розайте с 2009 года. Церемония крещения Queen Elizabeth была произведена 4 июля 2014 года, головной авианосец был выведен из строительного сухого дока розайтской верфи 17 июля 2014 года и начал заводские ходовые испытания 26 июня 2017 года. Корабль был официально введен в строй ВМС Великобритании 7 декабря 2017 года. Достижение боеготовности Queen Elizabeth запланировано на 2021 год.

Prince of Wales стал крупнейшим кораблем Королевского флота в истории, поскольку, как сообщается, ввиду внесенных в проект второго корабля изменений и усовершенствований, он имеет полное водоизмещение на 3000 тонн больше, чем Queen Elizabeth (проектное окончательное полное водоизмещение последнего в большинстве источников характеризуется как 70600 тонн).

Авианосец Prince of Wales стал восьмым кораблем британского флота с таким названием с 1693 года. Однако после потопления линейного корабля Prince of Wales японской авиацией 10 декабря 1941 года это название в ВМС Великобритании до настоящего времени не присваивалось.

Два новых британских авианосца R 08 Queen Elizabeth и R 09 Prince of Wales в Портсмуте, 03.12.2019 (с) ВМС Великобритании, РА, Robin Jones и Shaun Roster

Второй новый британский авианосец R 09 Prince of Wales в Портсмуте перед вводом в строй. Слева виден HMS Victory, декабрь 2019 года (с) ВМС Великобритании

Церемония ввода в состав Королевского флота второго авианосца R 09 Prince of Wales. Портсмут, 10.12.2019 (с) ВМС Великобритании и указанные на фото копирайты

Видео:

Полное видео церемонии: