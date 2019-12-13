"Источник мира" и С-400: США готовят санкции против Турции

В сенате США одобрили санкции против Турции из-за покупки С-400

Покупка Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем С-400 и проведение турецкой стороной военной операции в Сирии под названием "Источник мира", вероятно, станут причиной санкций в отношении Турции со стороны США. Комитет сената одобрил законопроект о введении ограничений. Парламентарии США считают, что действия Турции в последний год "вышли за рамки дозволенного".

Комитет сената США по международным отношениям принял законопроект о введении санкций в отношении Турции, причиной этого названа покупка Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем С-400 и проведение турецкой стороной военной операции в Сирии под названием "Источник мира". Об этом рассказал американский сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter

"Действия Турции в последний год действительно вышли за рамки дозволенного. Этот законопроект ясно даст им понять, что такие действия в Сирии неприемлемы, а покупка системы С-400 недопустима", - пояснил политик.

Анкара 9 октября объявила о начале на севере Сирии военной операции "Источник мира" против сирийских курдов, которые, по ее мнению, должны быть признаны всеми странами НАТО террористами. Целью своих действий Турция обозначила создание буферной зоны, которая бы стала защитным поясом для турецкой границы.

По замыслу турецкой стороны, туда должны были вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное агентство САР SANA назвало операцию агрессией. Мировое сообщество также осудило действия Анкары.

Вскоре вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Анкара приостановит военную операцию на 120 часов и дождется отвода курдских формирований из зоны безопасности. Но это соглашение сорвалось уже на следующее утро.

Военная операция завершилась после переговоров Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным 22 октября.

По итогам диалога стороны подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В соответствии с этим документом Россия обязалась ввести на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделения своей военной полиции.

Совместно с сирийской погранслужбой 23 октября россияне начали патрулирование северных территорий арабской республики. В ходе этих действий они должны были способствовать выводу курдских отрядов самообороны на 30 км от сирийско-турецкой границы в течение 150 часов.

После успешного завершения операции 1 ноября российская военная полиция начала совместное патрулирование с турецкими военнослужащими на севере Сирии. В нем участвовали наземные и воздушные подразделения. Патруль стартовал от пункта таможенного перехода Дербисия и направился в западном направлении.

Позднее Турция потребовала от своего представителя в НАТО не подписывать план Североатлантического альянса по защите Польши и стран Балтии - Латвии, Литвы и Эстонии - при возможном нападении России, сообщало агентство Reuters со ссылкой на несколько источников.

По информации собеседников издания, Анкара приняла такое решение из-за того, что военно-политический блок официально не признал террористическими курдские "Отряды народной самообороны" (YPG).

Договор на поставку четырех дивизионов российских ЗРК был заключен между Москвой и Анкарой в декабре 2017 года. Стоимость контракта составляет $2,5 млрд, 55% из которых покроет российский кредит на поставку в Турцию С-400, рассказывал глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Ожидается, что С-400 начнут нести боевое дежурство в Турции в апреле 2020 года.

Позднее стало известно, что Анкара готова ответить США, если Вашингтон решит ввести санкции против Турции за покупку С-400, об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

"Члены конгресса США должны понять, что Анкаре невозможно навязать чужую волю", - добавил глава МИД Турции.

В случае введения санкций США Турция может поднять вопрос об авиабазах "Инджирлик" и "Кюреджик", отметил Чавушоглу, Анкара готова закрыть американским военным доступ к этим объектам.

Кроме того, министр указал, что турецкая сторона может закупить российские самолеты, если США откажутся от поставок истребителей F-35 Анкаре.

"Если США не удастся нам поставить F-35, то Россия сможет предоставить нам альтернативы", - подчеркнул Чавушоглу.

Стоит отметить, что Вашингтон начиная с лета нынешнего года активно давит на Анкару из-за С-400. По версии США, наличие российских систем в Турции угрожает безопасности НАТО, в частности, с их помощью Россия якобы может получить доступ к F-35, которые Вашингтон должен поставить Анкаре.

Рафаэль Фахрутдинов