Безопасные связи: военных обеспечат интернетом, который не взломать

В следующем году в российской армии начнут формировать так называемые ячеистые, или мesh-сети для "военного интернета". Данный вид информационной системы практически невозможно подавить. Такие сети могут покрывать площадь в тысячи километров. Причем настраиваются они достаточно быстро. Сейчас военное ведомство готовит специальные протоколы и программное обеспечение для их создания. Без надежной и бесперебойной связи на поле боя, по мнению экспертов, войскам нельзя рассчитывать на успех.

В следующем году в российской армии начнут формировать так называемые ячеистые, или мesh-сети для "военного интернета". Данный вид информационной системы практически невозможно подавить. Такие сети могут покрывать площадь в тысячи километров. Причем настраиваются они достаточно быстро. Сейчас военное ведомство готовит специальные протоколы и программное обеспечение для их создания. Без надежной и бесперебойной связи на поле боя, по мнению экспертов, войскам нельзя рассчитывать на успех.

Первый опыт

Впервые mesh-сети задействовали во время учений "Центр-2019", рассказали "Известиям" источники в Минобороны. Как ранее заявил начальник связи 41-й армии Сергей Калясов, сирийский опыт научил военных мобильности, а также доказал необходимость иметь в боевой обстановке несколько каналов передачи информации.

Технология позволяет передавать данные на большие расстояния путем разделения длинного маршрута на серию коротких переходов между узлами. Такая сеть не требует кабельного соединения, необходимого, например, традиционной — в ней для передачи данных используются радиоканалы. В mesh-сетях сигнал передается беспроводными станциями, из которых и складываются "ячейки". Причем для надежности их зоны покрытия частично пересекаются.

Для ВС критически важно не потерять связь, так как это самым серьезным образом может сказаться на ходе боя. Благодаря "ячеистой" архитектуре, новые линии нельзя взломать, подавить или разорвать. Такой эффект во многом достигается из-за отсутствия главного передатчика или кабеля, которые могут быть повреждены.

В mesh-сетях все узлы являются равноправными, что открывает перед военными уникальные возможности, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Ячейки соединяются друг с другом по принципу "каждая с каждой", что дает возможность при необходимости легко найти альтернативу подавленным радиоканалам или станциям, обойдя места "обрыва", — рассказал эксперт "Известиям". — Это позволяет обеспечивать качественную голосовую связь, обмен видео и другой информацией, а также доступ к специальным приложениям.

Мesh-сети серьезно осложнят жизнь противнику, уверен эксперт. Сейчас подразделения радиотехнической разведки пытаются обнаружить штаб врага по мощным радиопередатчикам или поступающему туда большому потоку сообщений. Информацию, посылаемую по разным направлениям через множество станций, входящих в mesh-сеть, обнаружить очень трудно. Такие сеансы передачи практически невозможно отличить от естественных помех, резюмировал Дмитрий Болтенков.

Амбициозна задача

Добавление дополнительных высокопроизводительных станций делает сеть более устойчивой. Кроме того, ее нетрудно расширить, покрыв беспроводными линиями не освоенные территории. Для этого достаточно включить новые "ячейки".

Таким образом можно пошагово создавать глобальные сети, позволяющие поддерживать обмен информации на территориях, измеряемых тысячами квадратных километров.

Организация mesh-сетей, особенно на площади размером в несколько российских регионов, безусловно амбициозная задача, отметил гендиректор аналитической компании Telecom Daily Денис Кусков.

— Для этого надо иметь соответствующее оборудование, технику и подготовленных специалистов, — сообщил эксперт "Известиям". — Сам процесс создания mesh-сети с нуля потребует времени. Перед их развертыванием необходимо провести подготовительные работы — например, высчитать зоны покрытия. После установки передатчиков военным надо будет отрегулировать оборудование, что поможет избежать "мертвых зон". На это может уйти несколько месяцев. Небольшие сети, например, в квадрате со сторонами в десятки километров, можно наладить достаточно быстро — это займет считаные дни.

При необходимости новые сети легко обеспечат доступ к гражданской сотовой, кабельной связи или к основному "военному интернету" — закрытому сегменту передачи данных (ЗСПД), по которому Минобороны отправляет секретные сообщения.

Через ЗСПД поддерживают обмен информацией с АСУ войсками — это специальный программный комплекс, который можно применять на всех уровнях: от тактического до стратегического. Он позволяет в режиме реального времени аккумулировать в Национальном центре управления обороной РФ всю необходимую информацию. Например, разведданные о противнике, состоянии своих войск и потерях, погодных условиях, количестве боеприпасов, ГСМ и материально-технических средствах, морально-психологическом состоянии личного состава.

Сейчас в армии массово внедряют новую систему контроля боевой подготовки, основанную на использовании "военного скайпа". На полигонах, стрельбищах и тренажерах устанавливают видеокамеры, которые позволяют в режиме реального времени наблюдать, как идут занятия. Трансляции в "прямом эфире" смогут видеть как непосредственные командиры, так и начальство в штабах полков, дивизий, военных округов и даже в Национальном центре управления обороной РФ. Такой подход дает возможность избежать искажений результатов учений, что в лучшую сторону должно сказаться на боевой подготовке Вооруженных сил.