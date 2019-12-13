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Известия.ru

Сильное звено: новейшие вертолеты закрыли Черное море от кораблей НАТО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сайт Dover-Marina.com

Черноморский флот получил "всевидящий" вертолет-радар. Новейшие машины Ка-31Р развёрнуты в Крыму. Их оборудование не только видит цели на расстоянии в сотни километров, но и выдает радиолокационную картинку высокой четкости. Аппарат сможет отслеживать корабли НАТО, при этом оставаясь для них незаметным. А главное — вертолет способен наводить на цели гиперзвуковые ракеты. Ка-31Р особенно важен для ВМФ России в связи с возможной передачей Украине в следующем году американских противокорабельных ракет Harpoon и активизацией в регионе кораблей Северо-Атлантического альянса.

Черноморский флот получил "всевидящий" вертолет-радар. Новейшие машины Ка-31Р развёрнуты в Крыму. Их оборудование не только видит цели на расстоянии в сотни километров, но и выдает радиолокационную картинку высокой четкости. Аппарат сможет отслеживать корабли НАТО, при этом оставаясь для них незаметным. А главное — вертолет способен наводить на цели гиперзвуковые ракеты. Ка-31Р особенно важен для ВМФ России в связи с возможной передачей Украине в следующем году американских противокорабельных ракет Harpoon и активизацией в регионе кораблей Северо-Атлантического альянса.

Покажет цель, укажет путь

Первый разведывательный вертолет Ка-31Р уже поступил на вооружение в 318-й отдельный смешанный авиаполк Черноморского флота, сообщили источники "Известий" в военном ведомстве. Ранее командующий ВМФ России Николай Евменов заявил, что экипажи морской авиации уже начали осваивать новинку. Планируется, что в следующем году в Крыму развернут звено этих вертолётов дальнего радиолокационного дозора.

Ка-31Р изначально проектировался для обнаружения надводных и воздушных целей, в том числе и ракет Harpoon. Также он способен автоматически передавать данные о воздушной и надводной обстановке на наземные пункты управления, корабли и АСУ ПВО.

"Сердце" вертолета — сверхмощная РЛС. Точные характеристики радара не разглашаются. Известно только то, что радиолокационная картинка, которую выдает станция, по качеству изображения не уступает формату Ultra HD. При этом радар работает круглосуточно в любую погоду.

Ещё одной функцией нового аппарата будет выдача целеуказания для российских противокорабельных ракет. В режиме реального времени он может водить на объекты "Калибры" и "Ониксы". С недавнего времени к этому арсеналу добавились гиперзвуковые "Цирконы". Прицеливание с помощью вертолёта дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) повышает вероятность точного попадания ракет и увеличивает летальность их залпа.

Машина имеет максимальную взлетную массу 12,5 т и крейсерскую скорость полета 220 км/ч. Запас топлива обеспечивает дальность полета до 700 км.

В центре внимания — маневры

Появление столь современной техники раннего обнаружения на Черном и Азовском морях стало особенно актуально в связи с возможным усилением иностранного присутствия в регионе.

В нынешнем году, к примеру, корабли США семь раз заходили в Черное море. Кроме того, в акватории были замечены фрегаты и корветы из Канады, Великобритании и Италии, а у причалов портов Грузии и Украины — разведывательные и десантные корабли стран НАТО.

Корабли Северо-Атлантического альянса ежегодно проводят крупные учения Sea Breeze в регионе, и их масштаб ежегодно растет. В них участвуют, помимо стран НАТО, также Украина и Грузия. Маневры вызывают пристальное внимание с российской стороны.

С конца прошлого года альянс стал наращивать частоту заходов своих боевых кораблей в Черное море, напомнил военный эксперт Вадим Козюлин.

— Беспилотники США постоянно ведут наблюдение вдоль воздушных границ Крыма и Черноморского побережья России, — рассказал "Известиям" эксперт. — Вертолеты ДРЛО должны будут следить за кораблями и летательными аппаратами этих стран. Как следствие, могут быть вскрыты способы и каналы связи и боевого управления.

Первый морской Ка-31Р передали в 2012 году Центру боевого применения и подготовки летного состава авиации ВМФ России в Ейске. Предназначенный для ВКС сухопутный вариант Ка-31СВ с радаром обнаружения наземных целей был опробован в 2016 году в реальных боевых условиях. Сирийские авиаспоттеры опубликовали его фотографии из полетов в районе Латакии. По крайней мере один флотский Ка-31Р с красным бортовым номером 90 был замечен на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" во время его похода к берегам Сирии в 2016-2017 годах. Прошедший боевое крещение вертолет впервые представили широкой публике в 2018 году в воздушной части военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

318-й полк — старейшая авиационная воинская часть в России. Она ведет свою историю с 1916 года, когда в Ораниенбауме был организован Чудской отряд Морской авиации. Вплоть до 1992 года на полк были возложены задачи по поиску подводных лодок, воздушной разведке боевых и специальных кораблей и судов иностранных государств в акватории Черного моря, а также поисково-спасательные действия и обеспечение сил флота. В ходе реформы конца прошлого десятилетия был включён в состав 7057-й авиационной Севастопольской Краснознаменной ордена Кутузова базы (2 разряда). 1 июля 2014 года база была переформирована, и часть была воссоздана как 318-й отдельный смешанный авиаполк Черноморского флота.

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