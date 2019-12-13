Развели политруками: настроение бойцов отследят внештатные инструкторы

Специально отобранные контрактники, солдаты и сержанты, будут следить за настроениями сослуживцев и поддерживать их боевой дух. Официальное название новой должности — внештатный инструктор по военно-политической работе. Основные критерии при их отборе — наличие желания работать с людьми, гуманитарное образование и богатый жизненный опыт. Инструкторов по ВПР назначат в небольших воинских коллективах, где должность офицера-политработника не предусмотрена.

Специально отобранные контрактники, солдаты и сержанты, будут следить за настроениями сослуживцев и поддерживать их боевой дух. Официальное название новой должности — внештатный инструктор по военно-политической работе. Основные критерии при их отборе — наличие желания работать с людьми, гуманитарное образование и богатый жизненный опыт. Инструкторов по ВПР назначат в небольших воинских коллективах, где должность офицера-политработника не предусмотрена.

В помощь командиру

Должность инструктора по военно-политической работе (ВПР) создадут в каждом взводе, а также в ротах и батареях численностью менее 50 человек, рассказали "Известиям" в Минобороны. Назначать на нее будут контрактников, хорошо зарекомендовавших себя и изъявивших желание работать с другими военнослужащими.

Помогать командиру вести военно-политическую работу будут люди взрослые, много лет отдавшие армии, обладающие безукоризненной репутацией и авторитетом среди сослуживцев. Как пояснили в ведомстве, новая категория военнослужащих должна стать важным связующим звеном между солдатским коллективом и офицерами.

Задачи у помощников по ВПР те же, что и у офицеров-политработников. Они будут отвечать за сплочение воинских коллективов, а также за понимание у бойцов военно-политической обстановки в мире и готовность выполнять поставленные задачи. Кроме того, на них возложат обязанности по анкетированию личного состава, выпуску боевого листка и стенгазеты, организации культурных и досуговых мероприятий, спортивных праздников, поздравлению солдат с днями рождения. Инструктор по ВПР должен составлять и уточнять социально-психологические характеристики на всех бойцов подразделения и докладывать о них командиру.

"Солдатский замполит" обязан знать деловые и морально-психологические качества сослуживцев, их семейную ситуацию, конфессиональную принадлежность, уточнили в Минобороны. Он должен уметь вовремя отследить, если у кого-то из солдат возникли проблемы. Следить, чтобы в подразделении не принимали наркотики и не пьянствовали. Также инструктор по ВПР должен будет докладывать командованию об отличившихся солдатах и готовить материалы о них в бригадные и дивизионные газеты.

Грамотные люди

Похожий опыт был в Советской армии, где во взводах и ротах из числа солдат-призывников назначались агитаторы. Их деятельность была подчинена идеологии и политике правящей партии.

Сержантов привлекали к некоторым замполитовским обязанностям и в постсоветское время. К примеру, они могли провести с солдатами занятия по общественно-государственной подготовке (ОГП), вспоминает доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Молодые люди сейчас грамотные, умеют искать и обрабатывать информацию, делать презентации, — рассказал он "Известиям". — Проинформировать солдат о военно-политической обстановке в стране и в мире или провести политзанятия на другие темы для инструктора не должно стать проблемой. Все материалы есть в ведомственных журналах, надо только подготовить план-конспект и дополнить примерами из жизни подразделения.

В войсках служат немало солдат и сержантов, имеющих высшее образование, в том числе гуманитарное, добавил эксперт. При наличии большого опыта военной службы и хорошей характеристики они могут без проблем выполнять функции инструкторов по ВПР.

Никто не забыт

Серьезную перестройку системы работы с личным составом в Минобороны начали год назад. В структуре ведомства появилось Главное военно-политическое управление (ГВПУ), а в войсках были созданы должности заместителей командиров по ВПР. Такие офицеры служат во всех частях и подразделениях со штатной численностью более 75 человек. Иными словами, офицер-политработник есть в каждой мотострелковой и парашютно-десантной ротах, роте морской пехоты или спецназа, а также в формированиях более высокого уровня — батальонах, дивизионах и так далее.

Однако подразделения такого же ранга, но с меньшей численностью, до сих пор оставались без внимания. К примеру, танковая рота состоит примерно из 10 бронемашин с тремя членами экипажа в каждой. В артиллерийских и ракетных батареях, ротах управления, инженерно-саперных и многих других подразделениях также служат не более нескольких десятков человек в каждой, и у их командиров нет заместителей. Делегировать часть полномочий по военно-политической работе некому.

Формально обязанности по воспитанию солдат закреплены за командирами. Причем ключевую роль здесь играет именно взводное и ротное звенья. Офицеры обязаны знать фамилии и личные качества каждого подчиненного (а комбат — уже только офицеров и сержантов). Однако на практике у них при всем желании не остается времени, чтобы полноценно заниматься военно-политической работой: командир должен проводить занятия, организовывать внутреннюю службу, следить за дисциплиной, заполнять документы, ходить на совещания и многое другое.