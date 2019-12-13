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Известия.ru

Развели политруками: настроение бойцов отследят внештатные инструкторы

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Специально отобранные контрактники, солдаты и сержанты, будут следить за настроениями сослуживцев и поддерживать их боевой дух. Официальное название новой должности — внештатный инструктор по военно-политической работе. Основные критерии при их отборе — наличие желания работать с людьми, гуманитарное образование и богатый жизненный опыт. Инструкторов по ВПР назначат в небольших воинских коллективах, где должность офицера-политработника не предусмотрена.

Специально отобранные контрактники, солдаты и сержанты, будут следить за настроениями сослуживцев и поддерживать их боевой дух. Официальное название новой должности — внештатный инструктор по военно-политической работе. Основные критерии при их отборе — наличие желания работать с людьми, гуманитарное образование и богатый жизненный опыт. Инструкторов по ВПР назначат в небольших воинских коллективах, где должность офицера-политработника не предусмотрена.

В помощь командиру

Должность инструктора по военно-политической работе (ВПР) создадут в каждом взводе, а также в ротах и батареях численностью менее 50 человек, рассказали "Известиям" в Минобороны. Назначать на нее будут контрактников, хорошо зарекомендовавших себя и изъявивших желание работать с другими военнослужащими.

Помогать командиру вести военно-политическую работу будут люди взрослые, много лет отдавшие армии, обладающие безукоризненной репутацией и авторитетом среди сослуживцев. Как пояснили в ведомстве, новая категория военнослужащих должна стать важным связующим звеном между солдатским коллективом и офицерами.

Задачи у помощников по ВПР те же, что и у офицеров-политработников. Они будут отвечать за сплочение воинских коллективов, а также за понимание у бойцов военно-политической обстановки в мире и готовность выполнять поставленные задачи. Кроме того, на них возложат обязанности по анкетированию личного состава, выпуску боевого листка и стенгазеты, организации культурных и досуговых мероприятий, спортивных праздников, поздравлению солдат с днями рождения. Инструктор по ВПР должен составлять и уточнять социально-психологические характеристики на всех бойцов подразделения и докладывать о них командиру.

"Солдатский замполит" обязан знать деловые и морально-психологические качества сослуживцев, их семейную ситуацию, конфессиональную принадлежность, уточнили в Минобороны. Он должен уметь вовремя отследить, если у кого-то из солдат возникли проблемы. Следить, чтобы в подразделении не принимали наркотики и не пьянствовали. Также инструктор по ВПР должен будет докладывать командованию об отличившихся солдатах и готовить материалы о них в бригадные и дивизионные газеты.

Грамотные люди

Похожий опыт был в Советской армии, где во взводах и ротах из числа солдат-призывников назначались агитаторы. Их деятельность была подчинена идеологии и политике правящей партии.

Сержантов привлекали к некоторым замполитовским обязанностям и в постсоветское время. К примеру, они могли провести с солдатами занятия по общественно-государственной подготовке (ОГП), вспоминает доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Молодые люди сейчас грамотные, умеют искать и обрабатывать информацию, делать презентации, — рассказал он "Известиям". — Проинформировать солдат о военно-политической обстановке в стране и в мире или провести политзанятия на другие темы для инструктора не должно стать проблемой. Все материалы есть в ведомственных журналах, надо только подготовить план-конспект и дополнить примерами из жизни подразделения.

В войсках служат немало солдат и сержантов, имеющих высшее образование, в том числе гуманитарное, добавил эксперт. При наличии большого опыта военной службы и хорошей характеристики они могут без проблем выполнять функции инструкторов по ВПР.

Никто не забыт

Серьезную перестройку системы работы с личным составом в Минобороны начали год назад. В структуре ведомства появилось Главное военно-политическое управление (ГВПУ), а в войсках были созданы должности заместителей командиров по ВПР. Такие офицеры служат во всех частях и подразделениях со штатной численностью более 75 человек. Иными словами, офицер-политработник есть в каждой мотострелковой и парашютно-десантной ротах, роте морской пехоты или спецназа, а также в формированиях более высокого уровня — батальонах, дивизионах и так далее.

Однако подразделения такого же ранга, но с меньшей численностью, до сих пор оставались без внимания. К примеру, танковая рота состоит примерно из 10 бронемашин с тремя членами экипажа в каждой. В артиллерийских и ракетных батареях, ротах управления, инженерно-саперных и многих других подразделениях также служат не более нескольких десятков человек в каждой, и у их командиров нет заместителей. Делегировать часть полномочий по военно-политической работе некому.

Формально обязанности по воспитанию солдат закреплены за командирами. Причем ключевую роль здесь играет именно взводное и ротное звенья. Офицеры обязаны знать фамилии и личные качества каждого подчиненного (а комбат — уже только офицеров и сержантов). Однако на практике у них при всем желании не остается времени, чтобы полноценно заниматься военно-политической работой: командир должен проводить занятия, организовывать внутреннюю службу, следить за дисциплиной, заполнять документы, ходить на совещания и многое другое.

Справка "Известий"

Институт политработников сформировался во время Гражданской войны в военизированных структурах большевиков. В 1918 году в Рабоче-крестьянской Красной армии появилось Всероссийское бюро военных комиссаров. В 1919-м большевики создали Политуправление Реввоенсовета (ПУР). В дальнейшем, несмотря на все переименования, структуру именовали ГлавПУР.

Изначально в задачи комиссара входил надзор за бойцами и за командиром и доведение до них политики большевиков. Положение изменилось в 1943 году, когда комиссаров превратили в заместителей командиров по политической работе (замполитов). В задачи этих офицеров входили только политзанятия, агитация и поддержание боевого духа личного состава.

После 1991 года политработа в Вооруженных силах и других силовых ведомствах была свернута, а принцип "армия вне политики" закреплен в законодательстве. Замполиты стали воспитателями, но в течение многих лет военачальники не могли определиться с местом этих офицеров в повседневной деятельности войск. С 2018 года статус офицеров-политработников существенно повысился, а круг их обязанностей стал гораздо шире.

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1 комментарий
№1
13.12.2019 08:58
Людям, отдавшим армии долгие годы и обладающие авторитетом располагают к себе преимущественно с позиции силы и воли.

Человек, срочник/контрактник (или гипотетический террорист, который был завербован, но пока еще колеблется) никогда не раскроют душу такому человеку, потому что для них он будет тупым и твердолобым производным системы, от которой они настрадались и который не в состоянии понять их душевной боли и понять их тонкой душевной организации.

Так что психологов скорее следовало бы набирать из тех, кто сам прошел через какие-то подростковые девиации (например ЭМО или ГОТ культуры), во первых рыбак рыбака видит издалека, во вторых им с первого раза будет о чем поговорить (человек раскроет душу) и в третьих бывший ЭМО или ГОТ, особенно закончивший психологический факультет никогда не будет олицетворяться суицидником или тем, кто замышляет расстрел сослуживцев, как часть системы. Скорее он будет единственным из всей части, кто будет не такой как все и с кем он сможет поговорить откровенно на любые темы.

А вот чтобы они чрезмерно не сблизились и случайно не вошли в сговор (что тоже исключать нельзя). Можно взять этого прошедшего огонь и воду и трубы торпедного аппарата  сержанта "со шрамом" и издалека за ними двумя присматривать, параллельно читая  коллективу курс каких нибудь лекций.

Получится очень эффективная игра в плохого и доброго полицейского.
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