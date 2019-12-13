Военнослужащие ЦВО отразили атаку дронов "противника" под Оренбургом

Самара. 11 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) подавили атаку дронов-бомбардировщиков в ходе учения под Оренбургом, сообщает пресс-служба ведомства.

Перед военными стояла задача отразить атаку дронов, сделанных кустарным способом, говорится в сообщении.

"По замыслу тактического эпизода, ударные дроны условного противника несли на себе бомбы до 5 кг. Сложность заключалась в том, что дроны имели одноразовые предназначения и были направлены для выполнения задачи по заранее обозначенным координатам, то есть не подавали активных радиоволн о своём местонахождении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также во время учений подавлялись радиосвязи в различных диапазонах, отрабатывались радиоэлектронные удары по узлам связи "противника".