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Интерфакс-АВН

Атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" провел учения с кораблями ВМС Турции вблизи Сирии

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Авианосец ВМС США Harry Truman
Авианосец ВМС США Harry Truman.
Источник изображения: © Фото : Ministry of defence

Лондон. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman ("Гарри Трумэн"), направляющаяся в район Персидского залива, провела в восточной части акватории Средиземного моря совместные учения с боевыми кораблями турецких военно-морских сил, сообщил 6-й оперативный флот США.

"Группа "Гарри Трумэна" провела учения с ВМС Турции в целях повышения оперативного взаимодействия с НАТО и укрепления морской безопасности", - говорится в сообщении. С турецкой стороны в них принимали участие фрегаты Gediz и Gaziantep.

В состав группы помимо авианосца входят ракетный крейсер USS Normandy ("Норманди"), несколько эсминцев, в том числе эсминец противоракетной обороны USS Ross ("Росс"), и ударная атомная подводная лодка.

По данным 6-го оперативного флота, в Восточном Средиземноморье в настоящее время также находится ударная атомная подлодка USS Florida "Флорида", оснащенная 154 крылатыми ракетами Tomahawk (Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Авианосная группа ВМС США направляется через Суэцкий канал в район Персидского залива на смену авианосцу USS Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн"), который находится там уже дольше запланированного шестимесячного срока.

Авианосец USS Harry Truman планировалось направить на Ближний Восток еще в октябре, однако из-за серьезных неполадок в его электросетях начало похода было перенесено.

Как сообщалось, на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Ираном, авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln, пройдя Ормузский пролив, 19 ноября впервые вошла в акваторию Персидского залива. До этого в течение шести месяцев, начиная с мая, авианосец курсировал в соседнем Оманском заливе и Аравийском море. Уже 4 декабря авианосец вышел из Персидского залива под присмотром 20 иранских военных кораблей и катеров.

Предыдущим крупным американским кораблем, заходившим на базу 5-го оперативного флота США Халифа бин Салман в Бахрейне, был универсальный десантный корабль USS Boxer ("Боксер") с отрядом морской пехоты на борту. Именно USS Boxer в июле сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему на расстояние 900 метров, во время вхождения корабля в Персидский залив.

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