В армии ФРГ начнут работать раввины

Правительство Германии и Центральный совет евреев создадут иудейскую пастырскую службу в бундесвере (вооруженные силы Германии — Ред.). Об этом сообщается на сайте правительства в среду, 11 декабря.

Госконтракт будет подписан 20 декабря.

Отмечается, что в бундесвере с 1957 года работали только протестантские и католические военные священники. Как заявили в кабинете министров "это должно измениться с учетом возросшего разнообразия и сохранения идеологического нейтралитета".

"Граждане еврейской веры должны быть частью бундесвера для укрепления социальной сплоченности в обществе", — сказано в сообщении.

В октябре стало известно, что в США сатанисты получили разрешение собираться в элитной военно-морской академии страны. По словам представителя академии коммандера Аланы Гарас, речь идет не о "черных мессах", а только о собраниях студентов-сатанистов для обсуждения общих тем.