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ТАСС

Более 50 тыс. контрактников пополнили Вооруженные силы в 2019 году

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Замминистра обороны Николай Панков отметил, что 70% из них имеют профессиональное образование

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Более 50 тыс. военнослужащих по контракту поступили на военную службу в России в 2019 году, сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков на сборах со специалистами по кадровой работе, где подвели итоги работы по комплектованию Вооруженных сил РФ.

"На военную службу по контракту принято более 50 тыс. человек, что позволило укомплектовать вооруженные силы подготовленными специалистами, при этом основной акцент сделан на качество отбираемых кандидатов - 70% из них имеют профессиональное образование", - рассказал Панков.

Он добавил, что "сегодняшний военнослужащий по контракту - это профессионал, уверенно владеющий современными образцами вооружения и военной техники".

Кроме того, замминистра обороны затронул на сборах вопросы развития системы военного образования. Он отметил, что в систему подготовки будущих офицеров внедряются все современные достижения военной науки и передовой опыт войск.

Также в сборах принял участие заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, который рассказал об основных направлениях совместной деятельности кадровых и военно-политических органов.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 28 марта 2017 года, штатная численность Вооруженных сил РФ с 1 января 2018 года составляет 1 млн 13 тыс. 628 человек. В 2010-х годах отмечается тенденция к росту доли военнослужащих-контрактников, при этом полностью отказываться от призыва российское военное ведомство не планирует. По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, в апреле 2015 года в российских ВС количество контрактников (порядка 300 тыс.) впервые превысило количество солдат и матросов, проходивших срочную службу (276 тыс.). Проект плана деятельности Минобороны РФ на 2019-2025 годы предусматривает увеличение количества контрактников к концу 2025 года до 475,6 тыс. человек.

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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