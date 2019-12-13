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Тренажер экипажа вертолета Ка-226.80 прошел госиспытания

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Источник изображения: vpk-news.ru

В АО ЦНТУ "Динамика" впервые в России создан комплексный тренажер экипажа вертолета Ка-226.80 на динамической платформе.

В настоящее время в компании завершены государственные испытания тренажера, предназначенного для подготовки летного состава ВВС России на легкий многоцелевой двухдвигательный вертолет Ка-226.80, который может выполнять функции как транспортного средства, так и учебно-тренировочного вертолета.

Тренажер, оснащенный системой подвижности, дает возможность экипажу не только получить комплекс акселерационных ощущений, присущих реальному полету, но и отрабатывать ряд специфических задач обучения с большей степенью достоверности, чем при тренировках на неподвижном тренажере. К таким задачам, в частности, относятся отработка руления, взлета и посадки в дневных и ночных условиях с визуальной видимостью рулежной дорожки, ВПП, вертолетной площадки, визуальных ориентиров (разметки) и средств ночного старта применительно к местности, отработка пилотирования вертолета в ручном и автоматическом режимах управления, по приборам и визуально.

Система визуализации тренажера обеспечивает генерацию изображения сцены визуализации размером не менее 250х250 км и представляет собой многоканальную проекционную систему со сферическим экраном и углами обзора от -50 до +30 град. по вертикали и +-95 град. по горизонтали. Система обеспечивает фотореалистичное воспроизведение изображения закабинного пространства, включая видимость рельефа местности, наземных и воздушных объектов при различных метеоусловиях и в любое время суток, воспроизведение различных моделей облачности.

Государственные испытания тренажера Ка-226.80 проводились специалистами ГЛИЦ им. В.П.Чкалова с целью оценки и подтверждения технических и эксплуатационных характеристик опытного образца требованиям ТТЗ. По результатам госиспытаний выданы рекомендации о возможности серийного производства тренажера.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КА-226
Компании
ГЛИЦ
Минoбороны РФ
ЦНТУ Динамика
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