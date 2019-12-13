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Военно-промышленный курьер

Силовиков заключат в "Кокон"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Многофункциональный индивидуальный комплект (МИК) сотрудника полиции "Кокон" разработан Научно-производственным объединением Специальных материалов (НПО СМ) по техническому заданию МВД России.

"МИК включает три сумки со снаряжением и спецсредствами, необходимыми для выполнения служебных и боевых задач, и может находиться в любой патрульной машине", - сообщил Интерфаксу замгенерального директора НПО СМ Олег Пузыня.

В первой сумке содержится базовый комплект, индивидуальные средства защиты и снаряжения: пулезащитный жилет "Модуль-Кокон" с навесными карманами, пулезашитный и противоударный шлем "Колпак-Кокон", электрошоковое устройство и ряд других элементов, сказал собеседник агентства. По его словам, вторая сумка может потребоваться полицейскому в том случае, когда необходима дополнительная противоударная защита, к примеру, при возникновении массовых беспорядков.

"В этой сумке находится комплект защитный специальный "Партнер", защита паха "Ракушка" и бедер. Предусмотрен и тактический пояс для крепления дополнительного снаряжения", - рассказал Пузыня.

Штурмовой комплект, обеспечивающий защиту сотрудника полиции во время участия в специальных штурмовых операциях, размещается в третьей сумке. Он включает сменные защитные элементы Бр4, Бр5 классов защитной структуры для пулезащитного жилета "Модуль-Кокон". Есть накладки для защиты плеч, гортани, паха, комплект индивидуальной защиты "НКЛ – Кокон" для защиты локтевых и коленных суставов. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
СМ НПО
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