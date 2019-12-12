Войти
Российская газета

Корвет "Гремящий" поразил цель на полигоне в Ненецком округе

295
0
0
Источник изображения: Михаил Терещенко/ТАСС

Корвет "Гремящий" провел в акватории Белого моря испытательную стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по мишени на полигоне Чижа в Ненецком автономном округе. Ракета успешно поразила наземную цель.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота, головной корвет проекта 20385 "Гремящий" проходит испытания на полигонах боевой подготовки в Белом море. Стрельбы обеспечивали экипажи кораблей Беломорской военно-морской базы во взаимодействии с авиацией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота.

Накануне "Гремящий" отстрелялся крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по надводным целям.

Справка "РГ"

Корвет "Гремящий" построен на "Северной верфи" в Петербурге и спущен на воду в 2017 году. В ноябре этого года корабль прибыл на Беломорскую военно-морскую базу для дальнейших испытаний. Корвет назван в честь легендарного эсминца Северного флота "Гремящий", который в годы Великой Отечественной войны защищал северные конвои от вражеских подводных лодок. Новый "Гремящий" будет служить на Тихоокеанском флоте.


Марина Ледяева (Архангельская область)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Гремящий
П-800 Оникс
Компании
БелОМО
Северная верфь
Проекты
20385
Военные учения
Калибр КР
СФ
ТОФ
Похожие новости
12.12.2019
Корвет "Гремящий" поразил "Калибром" береговую цель на полигоне в Архангельской области
10.12.2019
Корвет "Гремящий" вышел на госиспытания в Белое море
18.11.2019
Корвет "Гремящий" прибыл для госиспытаний на Северный флот
31.07.2019
Богатыри Невы
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.12 12:00
  • 173
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 12.12 11:35
  • 1
Российские подлодки оказались легкой мишенью для противника
  • 12.12 11:34
  • 59
Китай построит седьмой авианосец
  • 12.12 11:25
  • 1
Корабль России заподозрили в охоте за авианосцем США
  • 12.12 10:14
  • 0
В Польше проводится учение с участием 17 натовских генералов
  • 12.12 09:42
  • 1963
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.12 09:41
  • 17
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 12.12 08:14
  • 20
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 12.12 08:02
  • 79
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 12.12 07:47
  • 50
"Армате" добавили целей
  • 12.12 07:27
  • 1
Испытания атомной подлодки "Казань" продлили
  • 12.12 07:05
  • 803
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 12.12 02:50
  • 22
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 11.12 20:43
  • 1
Вице-премьер Борисов назвал причины "развала" микроэлектроники в РФ
  • 11.12 18:07
  • 12
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет