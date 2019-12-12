Корвет "Гремящий" поразил цель на полигоне в Ненецком округе

Корвет "Гремящий" провел в акватории Белого моря испытательную стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по мишени на полигоне Чижа в Ненецком автономном округе. Ракета успешно поразила наземную цель.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота, головной корвет проекта 20385 "Гремящий" проходит испытания на полигонах боевой подготовки в Белом море. Стрельбы обеспечивали экипажи кораблей Беломорской военно-морской базы во взаимодействии с авиацией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота.

Накануне "Гремящий" отстрелялся крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по надводным целям.

Справка "РГ"

Корвет "Гремящий" построен на "Северной верфи" в Петербурге и спущен на воду в 2017 году. В ноябре этого года корабль прибыл на Беломорскую военно-морскую базу для дальнейших испытаний. Корвет назван в честь легендарного эсминца Северного флота "Гремящий", который в годы Великой Отечественной войны защищал северные конвои от вражеских подводных лодок. Новый "Гремящий" будет служить на Тихоокеанском флоте.

Марина Ледяева (Архангельская область)