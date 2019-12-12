Россия вошла в тройку крупнейших военно-воздушных держав мира

В США опубликовали рейтинг стран с самыми сильными ВВС за 2019 год.

Авторитетное специализированное издание Flight International обнародовало данные ежегодного исследования World Air Forces 2020.

Уже в самом начале эксперты отмечают, что внешнеполитические конфликты сильно повлияли на оборонные закупки различных стран. А одним из главных событий года стало противостояние между Турцией и США из-за приобретения российских систем С-400.

Как известно, это повлекло за собой изгнание Анкары из F-группы - список стран, претендующих на новейшие истребители F-35. На этом фоне возрос интерес к самолетам Су-57.

И хотя эти события несколько омрачили картину исследования для Америки, на ключевых позициях рейтинга они не сказались.

Итак, бесспорный лидер в списке США. Сейчас их ВВС насчитывают 13 300 самолетов (25 процентов от мирового воздушного флота). А истребитель F-16 является самым распространенным в составе ВВС других стран - 2 280 машин.

На втором месте Россия, располагающая, по данным издания, 4 163 боевыми самолетами (8 процентов от условных ВВС мира). Эту же позицию она занимает и по популярности своих истребителей и вертолетов за рубежом. На вооружении различных стран находится 1 067 самолетов Су-27/30 и 2 865 винтокрылых машин Ми-8/17.

А вот по такому показателю как прирост воздушного флота за год Россия вместе с партнерами по СНГ занимает первое место. Их ВВС увеличились на 2 процента (из которых на долю ВКС РФ приходится 83 процента).

В то время как ВВС США за год сократились на 1 процент, Европа и Азиатско-Тихоокеанский региона выдали нулевой показатель

Что касается других крупных участников рейтинга, то Китай оказался на 3-м месте (3 210 самолетов), Индия на 4-й строчке (2 123), Южная Корея на 5-й позиции (1 649). Замыкает список Япония (1 561).

Олег Корякин