В Иране сообщили о крупной кибератаке на инфраструктуру страны

ТЕГЕРАН, 11 дек – РИА Новости. Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми сообщил о крупной кибератаке на инфраструктуру страны, ее удалось отразить.

"Не могу рассказать подробностей, однако мы столкнулись с организованной и осуществленной с государственной поддержкой (кибератакой – ред.) на инфраструктуру страны. Атака весьма обширная", - заявил министр, как следует из опубликованного информационным порталом правительства Ирана отрывка видео.

Он добавил, что кибератаку удалось отразить.