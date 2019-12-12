Закроет ли Турция американские базы в случае санкций? Мнение эксперта

Турция пригрозила закрыть американскую базу Инджирлик в случае санкций из-за покупки российских систем ПВО С-400. В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов высказал свой взгляд на ситуацию.
Если Вашингтон введет против Анкары санкции из-за покупки российских систем ПВО С-400, Турция примет ответные меры, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
"Мы оценим самый плохой сценарий и примем решение. Если США против Турции введут санкции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам Инджирлик (американская база, находящаяся на юге Турции, – ред.) и Кюреджик (юго-восток Турции, – ред.)", – цитирует главу ведомства РИА Новости.
Кроме того, подчеркнул Чавушоглу, если Соединенные Штаты откажутся поставлять Турции самолеты F-35, Анкара может приобрести российские истребители.
Ранее Чавушоглу заявил, что покупка российских зенитных комплексов С-400 – это не политический вопрос, поскольку Турция до этого обращалась к США и Франции с предложением приобрести у них системы ПВО, но они не согласились.
В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов прокомментировал заявление главы турецкого МИД, не исключив, что Анкара может закрыть американские базы.
Москва и Анкара подписали контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. Соглашение предполагает также опцион на еще один полковой комплект.
Поставки, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции.
Анкара отказалась идти на уступки. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, российские комплексы встанут на вооружение в апреле 2020 года.