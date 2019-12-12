В России выпустят аналог винтовки М16 с мощным отечественным патроном

Российские оружейники планируют запустить в производство аналог знаменитой американской винтовки М16, правда, она стреляет российскими патронами калибра 7,62.
Разработчиком российского ответа американской легенде является компания "Промтехнология". Она известна тем, что выпускает высокоточные винтовки и карабины, в том числе снайперскую винтовку "Точность" (ORSIS Т-5000), которая стоит на вооружении российских спецслужб.
Предприятие решило создать свой вариант американской штурмовой винтовки AR-15, которая в армии США известна под обозначением М16 и использует патрон калибра 5,56. Изюминкой российского варианта М16 стал "русский" автоматный патрон калибра 7,62х39 мм. Этот калибр используется в автоматах АКМ, АК-103 и ряде других образцов российского оружия.
Как сообщили в пресс-службе компании, пуля патрона в два раза тяжелее, чем пуля американского автоматного патрона 5,56, и, соответственно, имеет большую энергию на всех дистанциях стрельбы.
"Весовые параметры и параметры отдачи не увеличились по сравнению с меньшим калибром", - отметили в "Промтехнологии".
Российский М16 разработан в двух вариантах - гражданском, при котором стрельба ведется только одиночными выстрелами, и армейском - с возможностью ведения автоматического огня.
Винтовки в новом калибре комплектуются высокоточными стволами собственного производства. И, как уверяют в компании, значительно повышают точность и ресурс по сравнению с оригинальной винтовкой американского производства.
"На данный момент общий настрел при испытаниях на ресурс превысил 17 000 выстрелов.
При этом показатели точности и кучности остались в пределах заявленной нормы 1,5-2 МОА (угловая минута) целевыми боеприпасами на дистанцию 300 метров. Винтовка также прошла климатические испытания", - рассказали агентству ТАСС в компании.
В "Промтехнологии" отметили, что винтовка комплектуется телескопическим прикладом, тактическим цевьем со слотами типа KeyMod, единой планкой Пикатинни для установки оптических и коллиматорных прицелов, а также дополнительного оборудования, а шахта магазина унифицирована со всеми винтовками и карабинами типа AR.
Планируется, что это оружие, которое достаточно популярно у стрелков-спортсменов, займет свою нишу в России. Интерес к винтовке также могут проявить силовые структуры.
В начале осени компания уже запустила в производство винтовку AR15J в классическом американском калибре 5,56х45 мм.
Возможно, разработка в России американских штурмовых винтовок М16 стала ответом на производство автоматов Калашникова в США.
В Америке сейчас запущено мелкосерийное производство автоматов под названием AK Alfa.
Автоматическая винтовка AR-15 калибра 5,56х45 мм, вторая в мире по узнаваемости после автомата Калашникова.
Она была разработана американскими конструкторами Юджином Стоуном и Джеймсом Салливаном в 50-е годы прошлого столетия. Для того времени винтовка имела ряд инновационных решений. За счет применения алюминиевых сплавов и пластика она была легче своих конкурентов.
На вооружение американской армии это оружие поступило в начале 60-х годов. AR-15 сейчас продается в Америке как гражданское оружие для самообороны и охоты. Кроме того, оно является штатным оружием полиции США.
Сейчас на вооружении армии США стоит карабин М-4, который является усовершенствованной версией М16. Всего выпущено более 8 млн экземпляров винтовки, включая ее модификации, в том числе гражданские.
Для примера, общее количество всех разновидностей автомата Калашникова на хранении и вооружении Российской армии составляет более 17 млн единиц.
Александр Степанов