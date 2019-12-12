В России выпустят аналог винтовки М16 с мощным отечественным патроном

Российские оружейники планируют запустить в производство аналог знаменитой американской винтовки М16, правда, она стреляет российскими патронами калибра 7,62.

Разработчиком российского ответа американской легенде является компания "Промтехнология". Она известна тем, что выпускает высокоточные винтовки и карабины, в том числе снайперскую винтовку "Точность" (ORSIS Т-5000), которая стоит на вооружении российских спецслужб.

Предприятие решило создать свой вариант американской штурмовой винтовки AR-15, которая в армии США известна под обозначением М16 и использует патрон калибра 5,56. Изюминкой российского варианта М16 стал "русский" автоматный патрон калибра 7,62х39 мм. Этот калибр используется в автоматах АКМ, АК-103 и ряде других образцов российского оружия.

Как сообщили в пресс-службе компании, пуля патрона в два раза тяжелее, чем пуля американского автоматного патрона 5,56, и, соответственно, имеет большую энергию на всех дистанциях стрельбы.

"Весовые параметры и параметры отдачи не увеличились по сравнению с меньшим калибром", - отметили в "Промтехнологии".

Российский М16 разработан в двух вариантах - гражданском, при котором стрельба ведется только одиночными выстрелами, и армейском - с возможностью ведения автоматического огня.

Винтовки в новом калибре комплектуются высокоточными стволами собственного производства. И, как уверяют в компании, значительно повышают точность и ресурс по сравнению с оригинальной винтовкой американского производства.

Изюминкой российского варианта американской штурмовой винтовки М16 стал "русский" автоматный патрон калибра 7,62х39 мм

"На данный момент общий настрел при испытаниях на ресурс превысил 17 000 выстрелов.

При этом показатели точности и кучности остались в пределах заявленной нормы 1,5-2 МОА (угловая минута) целевыми боеприпасами на дистанцию 300 метров. Винтовка также прошла климатические испытания", - рассказали агентству ТАСС в компании.

В "Промтехнологии" отметили, что винтовка комплектуется телескопическим прикладом, тактическим цевьем со слотами типа KeyMod, единой планкой Пикатинни для установки оптических и коллиматорных прицелов, а также дополнительного оборудования, а шахта магазина унифицирована со всеми винтовками и карабинами типа AR.

Планируется, что это оружие, которое достаточно популярно у стрелков-спортсменов, займет свою нишу в России. Интерес к винтовке также могут проявить силовые структуры.

В начале осени компания уже запустила в производство винтовку AR15J в классическом американском калибре 5,56х45 мм.

Возможно, разработка в России американских штурмовых винтовок М16 стала ответом на производство автоматов Калашникова в США.

В Америке сейчас запущено мелкосерийное производство автоматов под названием AK Alfa.

Автоматическая винтовка AR-15 калибра 5,56х45 мм, вторая в мире по узнаваемости после автомата Калашникова.

Она была разработана американскими конструкторами Юджином Стоуном и Джеймсом Салливаном в 50-е годы прошлого столетия. Для того времени винтовка имела ряд инновационных решений. За счет применения алюминиевых сплавов и пластика она была легче своих конкурентов.

На вооружение американской армии это оружие поступило в начале 60-х годов. AR-15 сейчас продается в Америке как гражданское оружие для самообороны и охоты. Кроме того, оно является штатным оружием полиции США.

Сейчас на вооружении армии США стоит карабин М-4, который является усовершенствованной версией М16. Всего выпущено более 8 млн экземпляров винтовки, включая ее модификации, в том числе гражданские.

Для примера, общее количество всех разновидностей автомата Калашникова на хранении и вооружении Российской армии составляет более 17 млн единиц.

Александр Степанов