В Петербурге разработали новые защитные костюмы для полиции

В Петербурге Научно-производственное объединение специальных материалов разработало новый комплект индивидуальной защиты для полиции под названием "Кокон". Заказ был получен от МВД России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей НПО.

Комплект индивидуальной защиты помещается в трех сумках. Каждый предмет продуман до мелочей. Например, в бронежилете разработчики предусмотрели навесные карманы. Также в комплекте имеется шлем, он называется "Колпак-Кокон". Он защищает не только от ударов, но и от пуль.

Шлем и бронежилет - это базовая защита. При работе в местах массовых беспорядков предусмотрена дополнительная, например, специальная система защиты бедер под названием "Ракушка". Дополнительное снаряжение полицейские могут повесить на тактический пояс, который также входит в комплект.

Для самых серьезных случаев предусмотрен штурмовой комплект, куда входят сменные защитные элементы для бронежилета, а также накладки, которые защищают плечи, гортани, пах, локти и колени.

Вера Черенева (Санкт-Петербург)